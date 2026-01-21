Afrique Centrale: Est de la RDC - Arrestation de membres de la famille de Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC/M23

En République démocratique du Congo (RDC), la vague d'arrestations en cours ne concerne pas seulement des acteurs politiques ou sécuritaires. Elle touche aussi des proches de Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, aujourd'hui coordonnateur de l'AFC/M23. Plusieurs membres de sa famille sont actuellement en exil ou détenus. Dernier cas en date : Didier Ilaani Nangaa, arrêté et détenu depuis treize jours dans un local de l'Agence nationale des renseignements, dans la province du Haut-Uele, selon des sources concordantes.

Selon nos informations, Didier Ilaani Nangaa avait déjà été entendu à plusieurs reprises par les services de sécurité. Cette fois, il est concerné dans le cadre d'un contentieux minier - question qui revient régulièrement dans les dossiers concernant Corneille Nangaa -, lié à une concession d'exploration d'or.

Toujours selon nos informations, les autorités enquêtent depuis deux ans sur d'éventuels réseaux de financement de l'AFC/M23. Elles cherchent également d'éventuelles caches d'armes dans le territoire de Wamba, dans la province du Haut-Uélé. En 2024, des recherches actives avaient déjà été menées dans cette zone. La même année, le père de Corneille Nangaa, âgé de 86 ans, avait fait l'objet d'une perquisition des services de sécurité.

Quatre membres de la famille condamnés à mort

Aujourd'hui, quatre membres de la famille de Corneille Nangaa ont également été condamnés à mort. Parmi eux, son frère Baseane Nangaa Putters, actuellement incarcéré à la prison militaire de Ndolo. L'épouse de Corneille Nangaa, Yvette Lubanda, est en exil, tout comme son beau-frère Fabrice Lubala. Dans la famille élargie, au moins une dizaine de neveux et de cousins seraient détenus dans différents lieux de détention, selon une note interne que nous avons consultée.

Enfin, toujours selon nos informations, plusieurs dizaines d'autres membres de la famille ont quitté le territoire congolais au cours des deux dernières années, se trouvant aujourd'hui dans des pays frontaliers de la RDC, mais aussi ailleurs en Afrique et en Amérique.