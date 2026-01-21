Centrafrique: Présidentielle - Anicet Georges Dologuélé dénonce un scrutin entaché d'irrégularités

21 Janvier 2026
Radio France Internationale

En Centrafrique, au lendemain de la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel, confirmant Faustin-Archange Touadéra à la tête de la septième République avec 77,90 % des suffrages, Anicet-Georges Dologuélé sort de son silence. L'homme est arrivé deuxième de la présidentielle avec 13,5% des voix. Il s'est exprimé mardi 21 janvier à Bangui lors d'un point de presse.

Anicet-Georges Dologuélé accuse l'Autorité nationale des élections et le Conseil constitutionnel d'avoir manqué à leur mission, évoquant un scrutin entaché d'irrégularités, qu'il juge, ni crédible, ni transparent. Selon lui, le pouvoir en place en Centrafrique aurait mis en oeuvre des mécanismes visant à entraver le processus démocratique et à porter atteinte à l'État de droit. Malgré ces dénonciations, le leader de l'opposition appelle la population à ne pas céder au découragement, affirmant que la vérité finira par éclater.

« Fraudes massives »

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le Conseil constitutionnel a choisi de confirmer un scrutin entaché de fraudes massives, de manquements graves, estime Anicet-Georges Dologuelé au micro de Rolf Steve Domia-leu, notre correspondant à Bangui. Il a choisi d'ignorer notre requête en annulation de ce scrutin pourtant largement documenté. Il a même opéré le choix surprenant d'augmenter le taux de participation, qui est passé de 52,42 % à 64,42 %, soit douze points d'écart. »

« Cette décision n'efface ni les faits, ni la vérité, ni l'histoire, poursuit l'opposant. Quand une élection est organisée dans l'exclusion, quand l'autorité nationale des élections trahit sa mission, quand la volonté populaire est confisquée, ce n'est pas la démocratie qui triomphe, c'est la force qui écrase le droit. À ceux qui pensent avoir gagné par la fraude et le cynisme, je dis ceci : on peut gagner un verdict, mais perdre le peuple. »

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.