Congo-Kinshasa: Au moins 14 groupes armés actifs dans la chefferie de Babila à Mambasa (ONG)

L'ONG Convention pour le respect des droits humains (CRDH) alerte sur une dégradation alarmante de la situation sécuritaire dans le territoire de Mambasa (Ituri). Dans un rapport de monitoring publié ce mardi 20 janvier, l'organisation dénonce la présence d'au moins 14 groupes armés auteurs de graves violations des droits humains contre les civils.

Selon le rapport, depuis le début de l'année 2026, la chefferie de Babila Bakwanza est devenue le théâtre de tueries, d'enlèvements, d'actes de torture et de pillages systématiques.

Incidents documentés

Le rapport de la CRDH détaille plusieurs incidents survenus ces deux dernières semaines :

Le 5 janvier, des « Wazalendo » de Mamulembo ont arrêté et torturé deux civils, l'un succombant à ses blessures,

Le 15 janvier, un homme d'une cinquantaine d'années a été enlevé et exécuté dans son champ à Kibenete, près de Biakato.,

Le 18 janvier, des affrontements entre factions rivales à Elota pour un site minier ont causé la mort d'une dizaine de civils et provoqué un pillage d'or.

Appel à la restauration de l'autorité de l'État

Face à cette prolifération de groupes armés qui agissent en toute impunité, la CRDH condamne le silence et l'inaction qui mettent en péril la vie des populations locales. Ram's Malikidogo, représentant de l'ONG à Babila Bakwanza, plaide pour un déploiement urgent des forces de l'ordre : « Il est impératif que l'autorité de l'État soit restaurée dans les différentes entités de la chefferie pour mettre fin à ces pratiques moyenâgeuses. La population ne peut plus vivre sous la menace permanente de mort et de torture. »

Pour l'heure, aucune réaction officielle n'a été obtenue de la part de l'administrateur du territoire de Mambasa concernant ces allégations de violations massives des droits de l'homme.