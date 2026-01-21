Madagascar: Reconduction - Corentin Martins suite ou fin ?

Le contrat du coach Corentin Martins prend fin dans plus d'une semaine. La décision des autorités étatiques et footballistiques sur sa reconduction est attendue dans les prochains jours.

Au dernier moment, à la Malgache. Les yeux des passionnés du ballon rond malgache sont rivés sur les décideurs : l'État et la Fédération malgache de football. Le contrat renouvelable du sélectionneur des Barea A, Corentin Da Silva Martins, prend fin dans moins de dix jours.

Ces derniers temps, la Fédération a esquivé le sujet, indiquant que la décision finale appartient à l'État. La balle est donc dans le camp du ministère de la Jeunesse et des Sports qui, visiblement, hésite à poursuivre la voie tracée par l'ancien régime et à signer un nouveau contrat, à un coût exorbitant.

Depuis l'exploit des Barea d'avoir atteint les quarts de finale de la CAN en 2019, le régime au pouvoir avait toujours profité du populisme et des succès des Barea, après la CAN en Égypte en 2019, puis la médaille de bronze au CHAN en Algérie en 2023 et, dernièrement, la médaille d'argent à la dernière édition en août 2025.

Compte tenu de l'austérité prônée par le régime actuel de la refondation, assumer la signature d'un nouveau contrat avec les conditions exigées par le sélectionneur pourrait être la principale raison du retard de la prise de décision. La reconduction du technicien franco-portugais est logique vu ses prestations. Négocier les salaires et conditions avec des entraîneurs professionnels étrangers n'est pas non plus évident, car il y a des barèmes.

Plan B

Certes, l'objectif de se qualifier à la Coupe du monde n'était pas atteint, mais Corentin avait tout de même réalisé une bonne prestation aux éliminatoires pour le Mondial 2026. Les Barea avaient enregistré quatre victoires sur les six matchs qualificatifs ainsi qu'une victoire et une défaite en matchs amicaux, soit cinq victoires sur huit rencontres. Madagascar avait décroché une double victoire contre la Centrafrique, 4-1 à l'aller et 2-0 au retour.

Deux victoires également face au Tchad (3-1) et contre les Comores (2-1). La Grande Île avait perdu contre le Ghana (0-3) et le Mali (1-4) à la 10e et dernière journée. En matchs amicaux, la sélection nationale avait battu la Guinée équatoriale 2-0 en novembre en Turquie, après la défaite 1-3 contre la RD Congo en juin en France. Madagascar a, par conséquent, enregistré une progression de onze places, du 116e rang en début d'année au 105e en décembre 2025.

La prochaine principale mission pour le nouveau sélectionneur des Barea sera de qualifier Madagascar à la CAN 2027. Et comme plan B aussi, compte tenu de l'inévitable austérité au pays et après la suppression du CHAN, le coach Romuald Rakotondrabe pourrait avoir une chance d'être sollicité à la tête des Barea, vu son parcours et ses expériences aux éliminatoires de la CAN et de la Coupe du monde. Et bien évidemment, après ses exploits d'avoir brillé au CHAN en décrochant la médaille de bronze en 2023, puis l'argent l'an passé.