Gabon: Ministère de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités

Le Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités, Madame Laurence Ndong, a accordé ce jour une audience à une délégation des élèves Administrateurs de l'École Nationale d'Administration (ENA), conduite par leur Délégué général, Monsieur Anges Gar Wamba.

Cette délégation, issue de la 38e promotion du genre et première de la Ve République, est venue porter à l'attention de la tutelle la question relative au retard de paiement des bourses scolaires ainsi que celle du trousseau scolaire. Les élèves Administrateurs ont jugé opportun et nécessaire de saisir directement le ministère afin d'identifier, dans un esprit de responsabilité et de dialogue, des solutions appropriées à ces préoccupations.

Après les civilités d'usage, Madame le Ministre a tenu à rassurer ses hôtes quant à la prise en charge diligente de la situation. Elle a réaffirmé la ferme volonté du Gouvernement d'honorer les engagements relatifs au paiement des bourses, indiquant que les diligences nécessaires ont déjà été prises pour un règlement dans les meilleurs délais.

En concertation avec les élèves Administrateurs et les services financiers compétents, et en lien avec la Direction Générale de l'ENA, la possibilité de procéder également au paiement du troisième trimestre des bourses a été évoquée, tandis que le paiement du premier trimestre interviendra dans les meilleurs délais.

S'agissant du trousseau scolaire, Madame le Ministre a rappelé que celui-ci n'est pas encore encadré juridiquement au niveau de l'ENA, contrairement à ce qui est prévu pour l'École de Préparation aux Carrières Administratives (EPCA). Toutefois, au regard de l'analyse du budget alloué à l'ENA, elle a annoncé son intention de prendre un arrêté ministériel visant à encadrer, formaliser et légaliser le paiement annuel du trousseau scolaire au bénéfice des élèves Administrateurs.

Ce trousseau sera fixé à un montant de 100 000 FCFA, compatible avec les capacités budgétaires de la structure.

Afin de lever toute ambiguïté et de mettre fin aux rumeurs relatives aux montants et aux modalités de paiement du trousseau scolaire, Madame le Ministre a invité le bureau des élèves à se conformer strictement aux textes en vigueur.

Elle a rappelé, à cet effet, que les élèves Administrateurs, en leur qualité de futurs cadres de l'administration gabonaise, se doivent d'adopter dès à présent une posture exemplaire, fondée sur le respect scrupuleux des règles et des dispositions réglementaires.

Par cette audience, Madame le Ministre réaffirme son attachement au dialogue constructif avec les apprenants et sa détermination à oeuvrer, dans la rigueur et la responsabilité, pour l'amélioration des conditions de formation des futurs serviteurs de l'État.