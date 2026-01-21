Gabon: De l'art culinaire à l'art musical, Chef O'miel franchit le pas

20 Janvier 2026
Gabonews (Libreville)
Par MTM

Chef O'miel a présenté son nouvel album "Le Menu" lors d'une conférence de presse ce samedi 17 janvier 2026, dans son restaurant au nord de Libreville, capitale gabonaise. Cet album atypique est une symphonie de 18 titres qui raconte et dépeint le quotidien à travers des expressions et des métaphores culinaires.

C'est dans les entrailles de sa cuisine que Chef O'miel a choisi de présenter les dix titres de son nouvel album aux hommes et femmes des médias gabonais. Celui qui a toujours été nourri dans l'univers des arts, du rap à la cuisine, a révélé au public le produit de sa symphonie.

Dix titres au total, chacun raconte une histoire et ramène à la cuisine. Avec plusieurs collaborations artistiques, l'homme a nourri son album de la diversité. Chef O'miel, qui a toujours été passionné par la cuisine et les arts, a déclaré que la femme est l'épicentre de tout, car c'est elle qui donne la vie.

En organisant cette conférence dans son restaurant, le Chef O'miel rend un vibrant hommage à la cuisine gabonaise et encourage ceux qui veulent plonger dans cet univers aussi riche et varié.

Il faut rappeler à toutes fins utiles, que Chef O'miel a pendant longtemps, dans son jeune âge, été baigné dans la musique. Il revient tout simplement à ses anciennes amours.

