Sahara Occidental: La Suède appuie le plan d'autonomie proposé par le Maroc

La Suède a officiellement exprimé son soutien au plan d'autonomie proposé par le Royaume du Maroc pour le règlement définitif du différend régional autour du Sahara marocain. Cette position, qualifiée de « base crédible » pour la reprise de négociations politiques, s'inscrit explicitement dans le cadre de la Conseil de sécurité de l'ONU, à la lumière de sa résolution 2797.

L'annonce a été faite dans un communiqué officiel publié par le ministère suédois des Affaires étrangères à l'issue d'un entretien téléphonique tenu ce lundi entre la cheffe de la diplomatie suédoise, Maria Malmer Stenengard, et le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita.

Dans ce communiqué, Stockholm souligne que le plan d'autonomie présenté par Rabat constitue une base sérieuse et réaliste pour parvenir à une solution politique durable, conforme aux paramètres définis par les Nations unies.

Cette position marque une évolution significative dans l'approche suédoise et s'aligne sur la dynamique internationale croissante en faveur de la proposition marocaine.

Par cet appui explicite, la Suède rejoint ainsi la large majorité des États membres de l'Union européenne, ainsi que plus des deux tiers des pays membres de l'Organisation des Nations unies, qui considèrent désormais le plan marocain d'autonomie comme la voie la plus pragmatique pour clore ce différend régional.

Pour rappel, la résolution 2797 du Conseil de sécurité, adoptée le 31 octobre 2025, affirme qu'une véritable autonomie sous souveraineté marocaine représente la solution la plus réalisable et la plus crédible pour parvenir à un règlement définitif de la question du Sahara marocain. Cette résolution réaffirme également l'importance d'un processus politique fondé sur le compromis, sous l'égide exclusive des Nations unies.