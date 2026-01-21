Tunisie: Intempéries - Le président Saïed au chevet des familles des victimes des inondations de Moknine

Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, s'est rendu, mardi soir, à la ville de Moknine, dans le gouvernorat de Monastir, endeuillée par le décès de quatre de ses habitants suite aux inondations ayant touché la région.

Aussitôt arrivé à la ville, le chef de l'Etat s'est rendu aux domiciles des familles des victimes afin de leur présenter ses condoléances avant de se rendre par la suite au port de Teboulba où il a rencontré les familles de plusieurs marins-pêcheurs encore portés disparus depuis lundi dernier, ainsi qu'une foule de citoyens présents sur place.

Plus tôt dans la journée de mardi, le chef de l'Etat s'est rendu à Radés dans le gouvernorat de Ben Arous où il s'est échangé avec les habitants de la ville et a pris connaissance de leurs préoccupations se rapportant à l'infrastructure de base.

A Radès Meliane, le président Kaïs Saïed s'est enquis de la situation de l'oued éponyme qui garde un niveau d'eau habituel malgré les fortes pluies enregistrées.

Le président de la République s'est ensuite rendu à Bou Argoub dans le gouvernorat de Nabeul, qui a enregistré des quantités de pluie record atteignant 181 mm. Il y a pris connaissance de la situation des routes ainsi que des opérations de secours et d'assistance apportées aux citoyens.

Le chef de l'Etat s'est dirigé également à la ville de Hammamet où il a rencontré de nombreux habitants et s'est enquis de la situation dans la région à la lumière des fortes précipitations enregistrées au cours des dernières 24 heures.