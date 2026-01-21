Tunisie: Intempéries - Le Président Kaïs Saïed se rend à Radès, Bou Argoub et Hammamet

TUNIS — Le président de la République Kaïs Saïed s'est rendu mardi à Radès dans le gouvernorat de Ben Arous. Il a discuté avec les habitants de la ville et écouté leurs préoccupations qui se sont centrées sur l'infrastructure de base.

A Radès Meliane, le président Kaïs Saïed s'est enquis de la situation de l'oued éponyme qui garde un niveau d'eau habituel malgré les fortes pluies enregistrées.

Le président de la République s'est ensuite rendu à Bou Argoub dans le gouvernorat de Nabeul, qui a enregistré des quantités de pluie record atteignant 181 mm. Il y a pris connaissance de la situation des routes ainsi que des opérations d'assistance apportées aux citoyens.

Le chef de l'Etat s'est dirigé également à la ville de Hammamet où il a rencontré de nombreux habitants et s'est enquis de la situation dans la région à la lumière des fortes précipitations enregistrées au cours des dernières 24 heures.