Gabon: Dialogue National - Le Conseil Économique Social, Environnemental et Culturel prêt à accompagner la jeunesse gabonaise

Le Président du Conseil Économique, Social, Environnemental et Culturel (CESEC), Guy-Bertrand Mapangou, a accordé une audience à Emmanuel Ombana, Coordinateur Général du Forum National des Organisations de Jeunesse.

Les échanges ont porté sur la présentation du projet de Dialogue National entre le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement et la Jeunesse Gabonaise, ainsi que sur les enjeux liés à la participation active des jeunes à la gouvernance du pays.

Saluant cette initiative citoyenne et inclusive, Guy-Bertrand Mapangou, Président du CESEC a invité la jeunesse à s'impliquer davantage dans les grands débats de société, notamment ceux relatifs à l'environnement, aux changements Climatiques, à la Culture et au développement durable.

Il a particulièrement encouragé les jeunes à explorer les opportunités économiques et culturelles liées à la valorisation du patrimoine national, citant le potentiel du secteur de l'Iboga, en plein essor.

Guy-Bertrand Mapangou s'est dit disposé à ouvrir les sessions du CESEC aux jeunes, afin de leur offrir une tribune d'expression institutionnelle sur les questions de jeunesse, d'environnement et de culture.

Le Coordinateur Général du Forum, Emmanuel Ombana, a salué ces orientations, qualifiées de sages, et annoncé leur diffusion auprès des organisations de jeunesse en vue d'un plaidoyer renforcé pour un dialogue direct avec les plus hautes autorités, sous le regard bienveillant de M. Mardochée Mba, responsable des relations avec les Partenaires.