Afrique: CAN 2025 - Le Président Bassirou Diomaye Faye salue un sacre « historique » et une mission « pleinement accomplie »

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a salué mardi le caractère « historique » de la victoire du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations (Can) 2025, remportée au Maroc, estimant que les Lions de la Téranga ont mené à bien une mission « pleinement accomplie » au service de l'honneur et de la dignité nationale.

Recevant officiellement le trophée continental au Palais de la République, lors d'une cérémonie solennelle en présence des autorités étatiques, sportives et diplomatiques, le chef de l'État a rendu un vibrant hommage à l'équipe nationale pour son courage, sa résilience et son esprit collectif tout au long de la compétition.

« Nous avons vu sur le terrain des hommes de devoir, des patriotes qui ne se battaient pas pour un palmarès, mais pour notre honneur et notre dignité », a déclaré le Président Faye, soulignant que le parcours des Lions a été « âpre, disputé et exigeant », avec des adversaires de très haut niveau.

Le chef de l'État a particulièrement insisté sur la force mentale et la discipline collective dont ont fait preuve les joueurs, notamment lors d'une finale qu'il a qualifiée de « match de référence », nécessitant à la fois talent, lucidité et solidité psychologique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, la liesse populaire observée à travers le pays et au sein de la diaspora témoigne de la portée sociale et symbolique de ce sacre, qui a permis de rassembler le peuple sénégalais autour d'un même élan de fierté nationale.

« Au-delà du trophée, vous avez offert un repère à notre jeunesse et à notre Nation, en démontrant que la rigueur, la constance et l'unité transforment l'ambition en réussite », a-t-il ajouté, félicitant l'ensemble des joueurs « sans exception ».

Le Président de la République a également salué le travail du sélectionneur national, Pape Thiaw, pour son leadership fondé sur la méthode, l'écoute et la clarté, ainsi que l'engagement de la Fédération sénégalaise de football, du ministère des Sports et de l'ensemble du gouvernement.

Un hommage appuyé a été rendu à Sadio Mané, présenté comme « bien plus qu'un grand joueur », et désormais inscrit « dans le cercle fermé des légendes du football mondial », pour son exemplarité et son rôle déterminant lors de la finale.

Le chef de l'État a, par ailleurs, exprimé la gratitude du peuple sénégalais au Royaume du Maroc, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI et au peuple marocain pour l'accueil et l'organisation de la Can 2025.