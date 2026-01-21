Ce long weekend, commémoré en mémoire de deux figures emblématiques de la lutte pour la souveraineté nationale, Mzee Laurent Désiré Kabila, assassiné le 16 janvier 2001 et Patrice Emery Lumumba, fauché, lui, le 17 janvier 1961, a offert aux Congolais une occasion précieuse de réfléchir sur l'héritage de ces Héros et sur le sens profond du patriotisme à l'heure actuelle.

Kabila et Lumumba, chacun à sa manière, ont incarné une résistance farouche contre l'impérialisme et ont tissé un fil inébranlable de fierté et de dignité nationale. Lumumba, visionnaire de son temps, avait anticipé les dangers de la balkanisation. Il a vu comment la fragmentation pourrait miner l'unité et la richesse de la nation. Sa voix résonne encore aujourd'hui, un appel vibrant à la solidarité et à la préservation de notre intégrité territoriale. A son tour, Kabila Laurent a toujours prôné la loyauté envers le pays, la nécessité de défendre les intérêts congolais face à toute forme d'ingérence extérieure.

Les journées chromées et payées ne sont pas uniquement un moment de souvenir; elles sont également une invitation à l'introspection collective. En se remémorant l'engagement de Lumumba et Kabila, les Congolais sont appelés à se questionner sur leur propre rapport à la patrie. Que signifie être patriote aujourd'hui ? Est-ce se contenter d'un discours ou aller au-delà, en insérant cette fierté dans nos actions quotidiennes, dans nos choix comme citoyens, dans notre engagement à construire un Congo plus fort et uni ?

À un moment où notre pays fait face à divers défis -- qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux -- il est crucial de puiser dans les enseignements de ces leaders. Le patriotisme ne se limite pas à célébrer notre histoire; il exige que nous agissions dans le présent pour garantir un avenir meilleur. Les mots de Lumumba et Kabila doivent résonner comme un rappel de notre devoir citoyen, incitant chaque Congolais à devenir un acteur du changement, à participer activement à la vie démocratique, et à s'engager dans la construction d'un pays qui reflète nos valeurs communes.

Ce weekend prolongé n'est pas simplement un repos des luttes quotidiennes, mais un moment de revitalisation de notre esprit patriotique face aux défis qui nous attendent. Il est essentiel que les jeunes générations, qui grandissent dans une époque marquée par la globalisation et les influences extérieures, comprennent l'importance de l'unité et de la solidarité nationale. Leurs responsabilités sont grandes, car ce sont eux qui porteront le flambeau des idéaux de Kabila et Lumumba dans un Congo en éternelle quête de destin.

Finalement, en honorant la mémoire de ces deux héros, il est de notre responsabilité de transformer le souvenir en action, d'ériger un patriotisme vivant qui transcende les mots et se manifeste dans notre vie quotidienne. Le chemin vers un Congo résilient et prospère est à tracer par nous tous, ensemble, enluminés par l'héritage de ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre patrie. Cela ne s'arrête pas au souvenir; c'est une célébration de l'engagement possible à construire un Congo uni, libre et fort.