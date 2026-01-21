Afrique: CAN 2025 - Le Sénégal dans le 100

Le chiffre 100 est souvent symbolique, voire honorifique. Le Sénégal et quelques-uns de ses joueurs ont réussi à atteindre ce score dans certaines catégories. Les trois joueurs concernés sont le capitaine Kalidou Koulibaly et les milieux de terrain Idrissa Gana Gueye et Pape Gueye. On vous en dit plus.

Pape Gueye, un but pour l'histoire

En marquant en prolongation contre le Maroc, Pape Gueye a non seulement offert le titre de champion d'Afrique au Sénégal, mais aussi réalisé un petit exploit en devenant le premier buteur sénégalais en finale de CAN.

Le milieu de terrain sénégalais a également inscrit le 100e but de l'histoire du Sénégal à la CAN. Avant cette édition 2025, les Lions avaient inscrit 87 buts en 17 participations, ajoutant 13 pions lors de cette 18e participation. Ces 100 buts ont été inscrits en 76 matchs, soit une moyenne de 1,3 but par rencontre.

Gana Gueye

Idrissa Gana Gueye est le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe nationale du Sénégal avec 128 sélections. Il est aussi le joueur le plus capé de l'histoire des Lions en Coupe d'Afrique avec 29 rencontres, à égalité avec Sadio Mané. Surtout, le joueur de 36 ans a profité de la CAN 2025 pour disputer son 100e match officiel avec le Sénégal. C'était en finale contre le Maroc, l'occasion pour lui de décrocher sa 2e étoile.

Kalidou Koulibaly

Le 30 décembre 2025, Kalidou Koulibaly a disputé la rencontre contre le Bénin, comptant pour la 3e journée de la phase de groupes (3-0). Lors de cette partie, le capitaine sénégalais a vécu une soirée historique : il a en effet honoré sa 100e sélection avec les Lions. Un chiffre exceptionnel.

Kalidou Koulibaly compte désormais 102 sélections avec le Sénégal. Il est le troisième joueur le plus capé de la Tanière derrière Sadio Mané et Idrissa Gana Gueye.