Sénégal: Saint-Louis - Les nouveaux prix du riz brisé ordinaire fixés

Le Conseil régional de la consommation a fixé mardi de nouveaux prix plafond pour le riz brisé ordinaire afin de soutenir le pouvoir d'achat dans les trois départements de la région.

Les décisions ont été prises lors d'une réunion présidée par l'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives, Sidy Guissé Diongue, en présence des commerçants, des services techniques et des associations de consommateurs.

Les nouveaux prix par département

Après plus de deux heures de concertation, les prix ont été arrêtés comme suit :

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Demi-gros : Saint-Louis : 277 500 FCFA, Dagana : 288 000 FCFA, Podor : 289 000 FCFA

Sac de 50 kg : Saint-Louis : 13 750 FCFA, Dagana : 13 850 FCFA, Podor : 14 000 FCFA

Détail (kg) : Saint-Louis : 300 FCFA, Dagana : 310 FCFA, Podor : 325 FCFA

« Il s'agit de prix plafond, donc susceptibles d'être appliqués à un niveau inférieur », a précisé Sidy Guissé Diongue, qui a également invité les commerçants à « respecter de manière stricte ces prix ». Un arrêté du gouverneur viendra formaliser ces décisions.

Selon le directeur régional du commerce, Dr Ousmane Diallo, ces prix s'inscrivent dans une politique d'allègement du coût de la vie engagée depuis 2024. « L'amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs est une préoccupation quotidienne des pouvoirs publics », a-t-il expliqué.

Les réductions appliquées sur le prix au détail atteignent : -60 FCFA/kg à Saint-Louis, -65 FCFA/kg à Dagana, -75 FCFA/kg à Podor. « Les réductions dans la région de Saint-Louis sont plus importantes que celles de Dakar », a ajouté Dr Diallo.

L'entrée en vigueur est prévue ce mercredi 21 janvier. Les organisations de consommateurs ont salué la démarche concertée. Pour El Hadji Massamba, président régional d'Ascosen, « la réunion s'est tenue dans une entente responsable. Les commerçants ont montré une écoute qui a facilité le consensus ».

En marge de la rencontre, la question du gaz domestique a été évoquée. Son approvisionnement reste difficile en raison de la centralisation des producteurs à Dakar, entraînant des tensions dans certaines régions. « Cela crée des déficits et parfois des spéculations », a reconnu Dr Diallo, qui a rappelé que des sanctions sont prévues en cas de violation des prix.

Une fois l'arrêté publié, les services du commerce entameront des opérations de contrôle pour veiller à la bonne application des prix sur le terrain.