Afrique: Réunion Cruciale pour la Paix en Afrique , Union Africaine - Mahmoud Ali Youssouf prône la Concorde en RDC et dans la région des Grands Lacs

20 Janvier 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Le Président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, a ouvert les débats ce samedi 17 janvier 2026 lors de la session de travail préparatoire de la Réunion dédiée à la consolidation des processus de paix en République Démocratique du Congo (RDC) et dans la région des Grands Lacs. Cet événement s'est tenu au Palais des congrès de Lomé, au Togo, réunissant des acteurs clés issus de divers États membres.

Au cours de ses remarques liminaires, M. Youssouf a souligné l'importance de travailler en synergie pour surmonter les défis persistants que rencontrent cette région. Il a insisté sur la nécessité d'un dialogue constructif et durable entre toutes les parties prenantes afin d'assurer un avenir pacifique.

L'événement a également vu la participation d'un groupe de facilitateurs représentant les États, ainsi que du Ministre des affaires étrangères du Togo, faisant preuve d'un engagement fort en faveur de la paix et de la stabilité.

Le Président a réaffirmé l'engagement de l'Afrique envers la résolution des conflits et la promotion d'un développement inclusif sur le continent. Cette rencontre marque une étape cruciale dans les efforts continus de l'Union africaine pour renforcer la coopération régionale dans la résolution des crises.

Les discussions à venir s'annoncent intenses et prometteuses, avec l'espoir que des solutions concrètes émergent pour favoriser une paix durable en RDC et dans les pays voisins.

 

