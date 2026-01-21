Afrique de l'Ouest: Energie - Le Sénégal et la Boad comptent intensifier le partenariat

Le Sénégal et la Banque ouest africaine de développement (Boad) veulent donner un nouvel élan à leur coopération. Cette nouvelle dynamique mettra un accent particulier sur le secteur énergétique.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a reçu, hier, mardi 20 janvier 2026, Serge Ékué, président de la Banque ouest-africaine de développement (Boad). Les échanges, selon une note, ont porté sur les dossiers techniques de la coopération entre les deux parties avec un accent particulier sur le secteur de l'énergie.

Ainsi, l'institution régionale a réaffirmé sa confiance au Sénégal et son engagement à accompagner le pays dans ses projets de développement. Cette banque régionale a, par le passé, accompagné le Sénégal dans plusieurs projets, parmi lesquels le Train express régional (Ter). Dans ce cadre, elle a alloué au pays, le 31 octobre 2023, un prêt de 35 milliards de FCfa.

L'enveloppe a permis la construction des infrastructures et des systèmes de la phase 2 du Ter reliant la ville de Diamniadio à l'Aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass sur un linéaire de 19 km. Sur la même période, la Boad a alloué au Sénégal 25 milliards de FCfa destiné au projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable des centres fluviaux de Richard-Toll, Dagana, Podor et Matam.

En septembre 2024, 50 autres milliards de FCfa ont été accordés au Sénégal par la banque. Les fonds étaient destinés à la construction et à l'exploitation d'une centrale solaire photovoltaïque d'une puissance de 30 Mw, avec un système de stockage de 15 Mw/45Mwh à Niakhar par la société Teranga Niakhar Storage. En décembre 2024, la Boad avait également alloué au Sénégal une somme de 30 milliards de FCfa.

L'objectif étant de porter à 80 % le taux de prévention de la criminalité dans la ville de Dakar et sa région, assurer une couverture sécuritaire d'au moins 70 % des zones sensibles et créer environ 540 emplois directs, indirects et induits. Au mois de novembre dernier, l'État et la Banque ouest-africaine de développement (ont signé un accord pour la valorisation des actifs publics via la création du Fonds de valorisation des actifs du Sénégal (Fovas).