Congo-Kinshasa: Décès de Marie-Rose Kasa-Vubu - Une figure discrète de la mémoire nationale s'éteint

La République Démocratique du Congo est en deuil. Marie-Rose Kasa-Vubu, femme politique et fille aînée du premier Président congolais, Joseph Kasa-Vubu, s'est éteinte ce samedi 17 janvier 2026 à l'âge de 80 ans. Sa disparition marque la perte d'un lien vivant avec les premières heures de l'indépendance et d'une personnalité politique qui, tout au long de sa carrière, a su allier l'héritage d'un nom historique à un engagement personnel marqué par la sobriété et la conviction.

La nouvelle de son décès, survenu à Kinshasa des suites d'une maladie, a été confirmée ce lundi par des sources familiales, plongeant la classe politique et la société civile dans une profonde tristesse. Bien que son nom soit indissociable de celui de son père, le « père de l'indépendance », Marie-Rose Kasa-Vubu a su se forger sa propre trajectoire, loin de l'ombre écrasante de cette figure monumentale.

Un héritage politique assumé

Née en 1945, Justine Marie-Rose Kasa-Vubu a grandi au cœur des bouleversements qui ont mené à la naissance de la nation congolaise. Porteuse d'un héritage politique exceptionnel, elle n'a jamais cherché à s'en défaire, mais plutôt à l'honorer par son propre service à l'État. Son parcours est celui d'une femme qui a cherché à incarner les valeurs de rigueur, d'intégrité et de fédéralisme prônées par son père.

Après des études en Belgique, elle entre en politique dans les années 1990, à une époque de transition démocratique pour le pays, alors appelé Zaïre. Elle rejoint des formations politiques de premier plan, notamment l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS), avant de créer son propre parti, le Parti Démocrate Social Chrétien (PDSC), affirmant ainsi sa vision politique singulière.

Une femme d'État au service de la nation

Sa carrière a été jalonnée de postes à haute responsabilité. Elle a notamment servi le pays en tant que Ministre de l'Agriculture, puis Ministre du Commerce Extérieur dans les gouvernements de transition. À ces postes, elle fut reconnue pour son approche technique des dossiers et son souci de l'efficacité, loin des postures politiciennes.

Le point culminant de son engagement politique fut sans doute sa candidature à l'élection présidentielle de 2006. Bien que son score fût modeste, sa participation avait une forte portée symbolique : celle d'une femme, héritière des pères fondateurs, se présentant devant le peuple pour proposer une alternative basée sur la bonne gouvernance et la mémoire historique.

La discrétion comme marque de fabrique

Le qualificatif de « figure discrète » qui lui est souvent associé n'est pas anodin. Loin des discours enflammés et des polémiques qui caractérisent souvent la scène politique congolaise, Marie-Rose Kasa-Vubu cultivait une image de sobriété et de sérieux. Son style, posé et réfléchi, contrastait avec l'agitation ambiante, faisant d'elle une voix respectée, même par ses adversaires politiques. Elle préférait le travail de fond aux éclats médiatiques, se concentrant sur les enjeux de développement et la consolidation des institutions démocratiques.

Les réactions à son décès sont unanimes. Le Chef de l'État a salué la mémoire d'une « patriote dévouée qui a consacré sa vie au service de la nation ». Des figures de l'opposition comme de la majorité ont rendu hommage à son intégrité, son courage et son attachement indéfectible aux valeurs républicaines.

Avec la disparition de Marie-Rose Kasa-Vubu, c'est une page de l'histoire congolaise qui se tourne. Elle incarnait ce lien précieux et de plus en plus rare avec la genèse de la nation, une époque d'espoirs et de défis immenses. Son parcours, entre la fidélité à un héritage et l'affirmation d'une voie personnelle, restera celui d'une femme d'État qui a servi son pays avec conviction et une dignité exemplaire.