Sénégal: Formation - Bourses d'excellence pour former dix jeunes sénégalais en maintenance

Dix jeunes sénégalais vont bénéficier d'une bourse de formation en maintenance d'engins lourds. C'est dans le cadre d'un partenariat lancé, le lundi dernier, à Dakar, entre le Groupe Komatsu, leader mondial dans la fabrication de machines de construction et d'exploitation minière et le Centre de formation professionnelle et technique/Sénégal-Japon (Cfpt/Sj).

Le Centre de formation professionnelle et technique (Cfpt)/Sénégal-Japon a abrité, avant-hier, la cérémonie de lancement du Programme de bourses Komatsu. Cette activité marque une nouvelle étape dans la coopération entre le secteur privé international et la formation professionnelle au Sénégal. La rencontre s'est déroulée en présence de hautes autorités, de partenaires institutionnels et diplomatiques, ainsi que de responsables de Komatsu, leader mondial dans la fabrication de machines de construction et d'exploitation minière.

« À travers cette initiative, l'entreprise japonaise vise à renforcer l'employabilité des jeunes par la formation en maintenance des engins lourds », a déclaré le président du conseil d'administration (Pca) du Groupe Komatsu, Hiroyaki Ogawa. Plus de 1000 étudiants ont candidaté à ce programme de bourses. À l'issue d'un processus de sélection, dix d'entre eux ont été retenus. « Ce chiffre témoigne de l'engagement, de l'ambition et du potentiel exceptionnel de la jeunesse sénégalaise», a déclaré M. Ogawa.

Pour le Pca du Groupe Komatsu qui a félicité les récipiendaires, ces derniers ont été choisis sur la base du mérite et de la performance académique. « Ces bourses sont destinées à soutenir leur formation en maintenance d'engins lourds, un secteur stratégique pour le développement industriel et minier du Sénégal », a-t-il indiqué, soulignant « l'importance stratégique de l'investissement dans le capital humain ». De l'avis de M. Ogawa, « le développement des compétences est un pilier fondamental pour bâtir un avenir industriel durable ».

Il a salué le rôle du Cfpt, reconnu comme étant un centre d'excellence en formation technique au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Présidant la cérémonie, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Amadou Moustapha Njekk Sarré, a magnifié « un partenariat à forte portée sociale et économique, inscrit dans la vision stratégique de l'État en matière de formation et d'emploi ». Il a rappelé que « cette initiative s'inscrit dans la dynamique de la coopération sénégalo-japonaise, renforcée depuis plus de quarante ans, notamment à travers l'appui constant du Japon au Cfpt /Sénégal-Japon.

Le ministre a mis en avant la dimension inclusive du programme, soulignant que « ces bourses offrent une véritable opportunité à des jeunes issus de milieux modestes d'accéder à une formation de haut niveau dans un secteur-clé pour l'industrialisation du pays : la maintenance des engins lourds ». Saluant cette initiative, l'ambassadeur du Japon au Sénégal, Takeshi Akamatsu, a affirmé que « l'octroi de ces bourses d'études, d'une durée de deux ans, aux étudiants talentueux et motivés du Cfpt/ Sénégal-Japon, incarne l'esprit d'un partenaire de co-création, engagé aux côtés du Sénégal pour bâtir son autonomie industrielle ».

Poursuivant, le diplomate a avancé : « Grâce à ce partenariat, les compétences techniques que les étudiants vont acquérir dans la maintenance des engins de construction et miniers constitueront un socle essentiel pour le développement territorial et la croissance économique du Sénégal ». M. Akamatsu a saisi l'occasion pour réitérer l'engagement du gouvernement du Japon à poursuivre son soutien au Sénégal.