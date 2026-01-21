Afrique: RDC-Zambie - Clôture à Lubumbashi de la 14e session de la Commission mixte Défense et Sécurité

La 14e session de la Commission permanente mixte Défense et Sécurité entre la République Démocratique du Congo et la République de Zambie s'est officiellement clôturée ce jeudi 15 janvier 2026 à Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, par la signature d'un communiqué conjoint entre le Vice-Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de la RDC, Shabani Lukoo Bihango Jacquemain, et le Ministre zambien de la Défense, Ambrose Lwijii Lufuma.

À l'issue de deux jours de travaux des experts, le Vice-Premier ministre congolais, aux côtés de son homologue zambien de la Défense et en présence du ministre zambien de l'Intérieur, Jacob Mwimbi, a co-présidé la réunion ministérielle marquant la fin de cette 14e session de la Commission permanente mixte Défense et Sécurité RDC-Zambie.

Les échanges ont porté notamment sur la criminalité transfrontalière, l'empiètement de la ligne frontalière ainsi que sur d'autres défis sécuritaires communs aux deux pays. À cette occasion, le Vice-Premier ministre SHABANI a insisté sur la nécessité d'un suivi rigoureux dans la mise en oeuvre des résolutions issues des travaux des experts, afin de garantir une réponse efficace et concertée aux préoccupations sécuritaires bilatérales.

La réunion ministérielle de clôture a été précédée par les travaux des experts, co-dirigés par le général Jean Baelongandi Iteku, directeur de cabinet du Vice-Premier ministre congolais en charge de l'Intérieur, et par Makambo Haamaundu, secrétaire permanent au ministère zambien de la Défense.

Trois sous-commissions ont, à cet effet, examiné en profondeur les questions liées à la coopération sécuritaire et de défense entre les deux pays : la sous-commission Sécurité publique, la sous-commission Défense et la sous-commission Sécurité de l'État.