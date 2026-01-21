Sénégal: «Le Pr Mababa Diagne a été un acteur clé de la conception et de la structuration de l'Uam »

Le 7 janvier dernier, le Pr Mababa Diagne a été nommé Recteur de l'Université Amadou Mahtar Mbow (Uam). Pour le Pr Ibrahima Cissé, recteur sortant, son remplaçant est un homme du sérail et a été un acteur clé dans la conception et la structuration de l'institution.

Le Recteur sortant de l'Université Amadou Mahtar Mbow (Uam), Pr Ibrahima Cissé a fait un témoignage sur son remplaçant à la tête de l'institution. Il a loué les atouts du Pr Mababa Diagne nommé le 7 janvier dernier comme nouveau Recteur. «Le Professeur Mababa Diagne, nouveau recteur de l'Université Amadou Mahtar Mbow (Uam), est un homme du sérail, dont le parcours témoigne d'une connaissance approfondie du système d'enseignement supérieur et de recherche », a confié M. Cissé dans une note reçue au «Soleil ».

Il a affirmé que M. Diagne est un «universitaire chevronné et gestionnaire aguerri » qui a eu à piloter plusieurs structures stratégiques au sein de l'enseignement supérieur, acquérant ainsi une solide expérience aussi bien académique qu'administrative.

«Recruté dès les premières étapes du projet de création de l'Université Amadou Mahtar Mbow, le Pr Mababa Diagne a été un acteur clé de sa conception, de sa structuration et de sa montée en puissance. À ce titre, il a contribué à la définition de la vision, à la mise en place des dispositifs académiques et à l'implantation progressive des mécanismes de gouvernance de cette université nouvelle génération », a affirmé Ibrahima Cissé. Il a ajouté que l'engagement constant de Mababa Diagne lui a permis de développer une connaissance fine des spécificités, des défis et des ambitions de l'Uam.

M. Cissé est d'avis que la nomination de M. Diagne à la tête de l'institution s'inscrit ainsi dans une logique de continuité et de consolidation. Elle offre l'avantage d'un leadership immédiatement opérationnel, fondé sur une parfaite maîtrise des dossiers, des équipes et de l'environnement institutionnel. Cette proximité avec l'histoire et le projet fondateur de l'Um, soutient Ibrahima Cissé constitue un atout majeur pour poursuivre les réformes engagées, renforcer la qualité de la formation et de la recherche, et accroître le rayonnement national et international de l'université.

Ibrahima Cissé dit prendre avec «respect et sérénité » la décision mettant fin à ses fonctions de Recteur de l'Uam.

Il a tenu à exprimer sa profonde gratitude aux plus hautes autorités de la République pour la confiance qui lui a été accordée tout au long de cette mission. «Servir l'État, et plus particulièrement l'enseignement supérieur sénégalais, a été pour moi un honneur et une responsabilité que j'ai assumés avec engagement, loyauté et sens du devoir », a indiqué M. Cissé qui dirigeait cette institution depuis 2022.

Engagement pour servir encore le pays

En quittant ses fonctions, il dit rester profondément attaché à l'Uam et à ses idéaux. Il a formulé des voeux sincères de plein succès à la nouvelle équipe dirigeante, «convaincu que la continuité institutionnelle, l'esprit de service public et le sens de l'intérêt général guideront son action ».

«Pour ma part, je demeure au service de mon pays et de son système d'enseignement supérieur, sous toute autre forme que l'État jugera utile. Car au-delà des fonctions, c'est l'engagement pour le savoir, la jeunesse et la République qui demeure », a fait savoir le recteur sortant.

Il n'a pas manqué d'adresser ses sincères remerciements à l'ensemble de la communauté universitaire de l'Uam. «Ensemble, dans un esprit de dialogue, de respect et de travail collectif, nous avons oeuvré à la construction et à la consolidation d'une université jeune, ambitieuse et résolument tournée vers l'excellence, l'innovation et l'insertion professionnelle des étudiants. Les avancées réalisées sont le fruit d'un effort collectif, parfois dans l'adversité, mais toujours avec la conviction que l'Uam devait s'imposer comme un acteur majeur du paysage universitaire national et sous-régional », a indiqué le recteur sortant.