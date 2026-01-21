Congo-Kinshasa: ESU/Fini le suspense - Le système DES/DEA vit ses derniers mois

La Ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire, recherche scientifique et innovations (ESURSI) a franchi une étape décisive dans la réforme de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo. À travers une note circulaire signée le 15 janvier 2026, la Ministre de l'ESURSI, la Professeure Docteure Sombo Ayanne Safi Mukuna Marie-Thérèse, a officiellement fixé les dernières échéances marquant la fin définitive du système DES/DEA, prévue pour le 31 juillet 2026.

Cette décision officielle s'inscrit donc dans la dynamique de consolidation du système Licence-Master-Doctorat (LMD), déjà en vigueur, et vise à clarifier la transition entre l'ancien dispositif académique et les écoles doctorales nouvellement organisées.

Une dernière chance pour les apprenants concernés

Selon cette nouvelle note circulaire, une dérogation exceptionnelle et non renouvelable est accordée aux apprenants régulièrement inscrits au cycle DES/DEA avant la clôture des inscriptions de l'année académique 2022-2023. Ces derniers disposent d'un ultime délai pour finaliser et soutenir leurs mémoires, fixé au 31 juillet 2026. Passé cette date, le système DES/DEA sera définitivement fermé.

Madame la Ministre insiste sur un point important : cette mesure ne signifie ni une réouverture du cycle DES/DEA, ni la reconnaissance de ce diplôme comme diplôme terminal.

En clair, aucune nouvelle inscription n'est autorisée et aucune soutenance ne sera acceptée après la date butoir.

Après le DEA, place aux écoles doctorales

Les apprenants qui soutiendront avec succès leurs mémoires de DEA dans les délais seront orientés vers les écoles doctorales. Ce, conformément à l'Arrêté ministériel n°134 du 21 octobre 2025 portant organisation et fonctionnement de ces structures en RDC. Ceux qui ne parviendront pas à soutenir avant le 31 juillet 2026 suivront également les mécanismes de transition prévus vers les écoles doctorales.

En effet, cette réforme vise à offrir un cadre plus cohérent, mieux structuré et conforme aux standards internationaux de la formation doctorale.

Inscription en thèse : ce qu'il faut retenir

Cette note ministérielle distingue clairement deux cas :

Pour les apprenants ayant déjà soutenu leur mémoire de DEA : l'inscription en thèse de doctorat est possible jusqu'au 31 mars 2026. Au-delà de cette date, ils seront automatiquement intégrés dans le nouveau système des écoles doctorales.

Pour ceux qui n'ont pas encore défendu leur DEA : la soutenance du mémoire doit intervenir au plus tard fin février 2026. Après cette étape, ils pourront s'inscrire en thèse pour l'année académique 2025-2026 et poursuivre leur cursus dans l'ancien système, avec comme échéance ultime la soutenance de la thèse fixée à l'année académique 2027-2028.

Clarification sur les écoles doctorales en vigueur

La Ministre rappelle également que les écoles doctorales issues du système PADEM et organisant uniquement le cycle de master ne sont pas habilitées à inscrire des doctorants, tant qu'elles ne remplissent pas les conditions exigées par l'Arrêté ministériel n°134. Cette précision vise effectivement à éviter toute confusion et à garantir la qualité de la formation doctorale.

Suivi académique rigoureux exigé

Pour assurer une bonne application de ces mesures, les facultés et départements sont appelés à établir des listes détaillées des apprenants ou étudiants concernés, accompagnées de l'état d'avancement de leurs travaux, à transmettre aux comités de gestion. Toute difficulté d'interprétation devra être signalée à l'autorité de tutelle.

Ainsi, à travers cette note circulaire, le ministère entend mettre un terme définitif aux incertitudes et offrir aux apprenants un cadre clair, lisible et équitable pour la poursuite de leurs études doctorales en toute sécurité et sérénité.