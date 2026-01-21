Congo-Kinshasa: Agression rwandaise - Samuel Mbemba met les Pasteurs de Kinshasa en ordre de bataille spirituel !

Dans la continuité de la série d'échanges de voeux amorcée depuis décembre 2025, le Ministre des Droits humains, Me Samuel Mbemba Kabuya, lui-même Pasteur, a communié avec la corporation pastorale de Kinshasa dans un moment présenté à la fois comme fraternel, symbolique et résolument engagé. Les Pasteurs de la ville-province de Kinshasa ont été mobilisés, dimanche 18 janvier 2026, autour d'un message central : faire bloc dans la foi comme dans le patriotisme face à l'agression attribuée au Rwanda dans l'Est de la République Démocratique du Congo.

Me Samuel Mbemba Kabuya a exhorté ses hôtes à soutenir le Président de la République, Félix Tshisekedi, qu'il a décrit comme ayant fait "comme jamais auparavant sous les précédents régimes" du retour de la paix dans l'Est une priorité majeure.

Dans son allocution, le Ministre a insisté sur la nécessité, pour les Congolais animés d'un esprit patriotique, d'accompagner les efforts institutionnels par une mobilisation citoyenne et spirituelle : prier pour le pays, renforcer l'unité nationale et soutenir l'action du Chef de l'État.

Il a dénoncé ce qu'il qualifie de malice du Rwanda, accusé de recourir à la terreur pour vider certaines zones de leurs populations locales, en vue d'y installer des ressortissants rwandais et de s'approprier des terres congolaises.

"Le Rwanda, par l'entremise de ses supplétifs de l'AFC/M23, a pris le contrôle de deux de nos provinces Ces forces importent des ressortissants rwandais pour les installer dans les territoires occupés, après avoir terrorisé les populations locales", a-t-il martelé, avant d'évoquer un objectif politique à long terme : rendre ces espaces indépendants en fabriquant une nouvelle réalité démographique et identitaire.

Un message d'alerte, livré sans détour, et destiné à réveiller les consciences. "En tant que serviteurs et citoyens conscients, nous devons en être pleinement informés", a-t-il lancé.

Au coeur de cette mobilisation, le Ministre a placé l'intercession comme levier d'unité et de résistance morale. Selon lui, l'Eglise en tant que force sociale majeure ne peut rester spectatrice dans une période où l'intégrité territoriale est présentée comme menacée.

"Cela doit nous conduire à confier notre pays et le Président Tshisekedi à nos prières. Il est de notre devoir de prier pour lui et pour la nation", a conclu Me Samuel Mbemba Kabuya, appelant à demander à Dieu protection pour la RDC et la fin de l'ingérence attribuée au Président rwandais Paul Kagame.

Un moment intense d'intercession

Les serviteurs de Dieu présents ont saisi l'occasion pour élever des prières en faveur du pays et du Chef de l'Etat. La rencontre a été ponctuée d'un moment d'intercessions décrit comme intense, scellant, dans la symbolique, une forme d'union sacrée spirituelle autour de la crise sécuritaire à l'Est.

Cette initiative illustre la posture particulière de Me Samuel Mbemba Kabuya, qui est à la fois membre du Gouvernement dans le cadre de ses attributions liées aux droits humains, et acteur politique aguerri, engagé dans une dynamique de mobilisation en faveur du retour de la paix.