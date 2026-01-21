Afrique: Forum économique mondial 2026, Félix Tshisekedi - La RDC au coeur de grands enjeux à Davos !

Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République, séjourne, depuis dimanche 18 janvier 2026, à Davos, en Suisse, où il est allé, personnellement, participer à la 56ème édition du Forum économique mondial.

Il s'agit, en effet, d'un évènement de haut niveau qui réunit, chaque année, des dirigeants politiques, des chefs d'entreprises, des universitaires, des influenceurs et des représentants des organisations non gouvernementales afin d'échanger sur les principaux défis mondiaux. Pour l'édition 2026, les assises se tiennent du 19 au 23 janvier autour d'un thème central lourd de symbolique : « Un esprit de dialogue ».

La participation du Président de la République à ce Forum vise à positionner la RDC comme « pays-solutions » au coeur des enjeux et défis majeurs du monde dans les secteurs clés comme la transition énergétique et technologique où la RDC est l'un des plus grands fournisseurs de minerais critiques pour les technologies vertes et les batteries électriques, et offre un potentiel hydroélectrique immense.

C'est aussi le cas en matière environnementale où la RDC a initié de projets ambitieux de conservation, comme le « Couloir vert Kivu - Kinshasa ». Grâce à son statut d'Etat membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, la RDC considère Davos comme une fenêtre d'opportunité diplomatique pour défendre le multilatéralisme et les efforts d'une paix durable qui respecte ses intérêts stratégiques.