Afrique: RDC - Le Gouvernement annonce une campagne de solidarité nationale pour soutenir les réfugiés congolais au Burundi et en Tanzanie !

Dans les jours à venir, le Gouvernement de la RD. Congo, dirigé par Judith Suminwa Tuluka, Première Ministre, ambitionne de lancer une campagne de solidarité nationale en soutien aux réfugiés congolais ayant fui les dernières attaques du M23/AFC, soutenu par l'armée rwandaise, sur la ville d'Uvira, au Sud-Kivu, pour s'abriter en Tanzanie et au Burundi. L'annonce a été faite par Eve Bazaïba Masudi, Ministre d'Etat chargée des Affaires sociales, lors d'un briefing tenu à la RTNC en date du samedi 17 janvier 2026.

Selon Eve Bazaïba, ils sont un peu plus de 330 mille ces congolais à vivre, aujourd'hui plus qu'hier, dans des conditions extrêmement alarmantes, loin de leur Congo natal, du fait de la guerre si injuste, brutale et inutile, imposée par le Rwanda. Dans ses propos, elle a affirmé avoir, d'ores et déjà, reçu l'aval du Gouvernement, sous l'impulsion du Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de mettre en place des structures d'appel à la solidarité nationale, destinées notamment à collecter des fonds, à Kinshasa, mais aussi dans d'autres provinces, pour les canaliser, in fine, en toute transparence, vers ces populations en détresse en Tanzanie et au Burundi, sans pour autant oublier les déplacés internes.

Front humanitaire en marche

"A ce stade actuel où la République démocratique du Congo a le devoir et même l'obligation d'aller sauver et soulager la souffrance de nos compatriotes qui sont en dehors du pays, je lance l'appel à la solidarité nationale... J'avais présenté cette situation au Gouvernement. Cela avait été adopté et le Gouvernement m'avait autorisée de mettre en place des structures d'appel à la solidarité nationale au niveau de la capitale et dans toutes les provinces pour aider nos refugiés, non seulement au niveau interne, mais aussi en dehors du pays. Nous allons commencer bientôt ces appels en termes de dons. Il y aura des numéros de compte officiels qui permettront à ce que nous puissions aider nos compatriotes. Tous les congolais, partout où nous sommes, soyons de véritables soldats de la République", a exhorté la Ministre d'Etat aux Affaires Sociales, Actions Humanitaires et Solidarité Nationale, devant les professionnels des médias.

Au nom de l'Exécutif central, la Min'Etat Eve Bazaïba a effectué, la semaine dernière, une visite empreinte de compassion en Tanzanie et au Burundi, où elle a apporté une assistance humanitaire aux réfugiés congolais, constituée des vivres et non-vivres. Samedi 17 janvier 2026, lors du briefing tenu à Kinshasa, soit après son retour au pays, elle a indiqué que les besoins d'assistance aux victimes identifiées en bonne et due forme à travers les camps des déplacés sont évalués à plus ou moins 33 millions de dollars américains. A la lumière de ses révélations, à ce jour, la Tanzanie

Mission empreinte de responsabilité

"J'ai conduit une mission humanitaire au nom du chef de l'État, au nom du gouvernement de la République, parce qu'autorisée par son Excellence Madame la Première Ministre. J'ai été accompagnée de mon collègue ministre délégué à la francophonie au Congolais de l'étranger et des représentants du ministre des Droits humains. Et je dois aussi souligner que tout en étant au Burundi et en Tanzanie, la mission a été coordonnée à distance par son Excellence le Vice-premier Ministre en charge de l'Intérieur qui a dans ses attributions la gestion des réfugiés. C'est-à-dire, nos compatriotes qui se sont déplacés. Qu'est-ce que nous avons trouvé là-bas ? Nous devons dire que c'est une tragédie humaine, c'est une désolation. Moi-même, je me sens révoltée de voir les compatriotes souffrir ainsi parce qu'ils n'ont pas fui la République démocratique du Congo parce qu'il y a la misère. Ils n'ont pas fui le pays parce qu'il y a des problèmes climatiques, mais ils ont fui les pays à cause des hostilités dont ils sont victimes, ces compatriotes, à cause de l'agression rwandaise", s'est-elle exprimée, dans son intervention.

Précarité inquiétante au Burundi

A la lumière des révélations faites par la Ministre d'Etat aux Affaires Sociales, au Burundi, globalement, il y a environ 250 000 réfugiés congolais. Ils sont parsemés dans environ sept sites. Et, le gros lot se trouve dans le site de Busuma, où vivent 67 000 compatriotes, dont 30 000 enfants à peu près et 2200 enfants non accompagnés. "Les populations sont dans une situation difficile... Mon rôle était d'aller apporter que l'aide humanitaire. Précédemment, Son Excellence Madame la ministre d'État aux Affaires étrangères était partie pour le Burundi. Et régulièrement, le vice-premier ministre à l'intérieur a déjà participé à plusieurs réunions tripartites pour la gestion des réfugiés en Tanzanie et au Burundi", a-t-elle complété, face à la presse.

Le Gouvernement rassure en Tanzanie

En Tanzanie, les chiffres sont également préoccupants. Selon Eve Bazaïba, il y a actuellement environ 87 000 Congolais enregistrés dans les camps apprêtés par les autorités tanzaniennes. "La dernière vague de Congolais en Tanzanie, c'est plus de 9 800. Dans les 87 000, vous avez 50 000 enfants de zéro à moins de 18 ans. À notre présence, d'ailleurs, il y a eu 28 naissances, le même jour où nous sommes arrivés. Donc vous avez affaire à des Congolais qui sont en rupture scolaire, en rupture d'éducation, qui vivent concentrés, et la vie n'est pas normale. Et là-bas, il y a plusieurs vagues qui ont remonté depuis que les hostilités ont commencé en République démocratique du Congo... Il faut dire aussi que parmi eux, il y a des Congolais qui étaient en Ouganda qui ont traversé soit au Burundi, soit en Tanzanie, avec un statut de réfugié. Je crois que ça, c'est aussi un cas spécifique.

En Tanzanie, comme au Burundi, nous sommes intervenus avec de l'aide humanitaire, constituée aussi des vivres et des non-vivres. Il faut souligner que dans ces cas-là, essentiellement en Tanzanie, depuis plus de 30 ans, c'est la première fois qu'il y a une autorité congolaise, un gouvernement qui arrive. Ce qui est normal, parce que les conversions internationales ne permettaient pas que le pays d'origine puisse intervenir directement. Je dois quand même noter que lorsque nous sommes arrivés au Burundi, c'était un moment de beaucoup d'émotion, parce qu'au-delà de leurs conditions, les Congolais vivent au rythme de la République. Nous avons travaillé ensemble, on était très bien accompagnés par les officiers du Burundi et la représentante-pays du HCR", a soutenu la Ministre d'Etat chargée des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale.

Patrick Muyaya pour une paix définitive en RDC

Dans sa communication, le Porte-parole du Gouvernement a réaffirmé la position de la RDC dans la crise qui secoue sa partie Est. Dans un ton tranchant, il a condamné la persistance de l'agression rwandaise sous l'activisme soutenu du M23/AFC, fustigeant une intention manifeste de maintien de la stratégie d'occupation du sol congolais, en dépit des engagements récemment pris dans les cadres des accords de Washington. Selon Patrick Muyaya Katembwe, la RDC ne reculera point et son Président Félix Tshisekedi est résolument déterminé à tout mettre en oeuvre afin d'apporter une paix durable. "Nous travaillons à recréer les conditions qui permettent à ces compatriotes de revenir très rapidement dans notre pays", a-t-il rassuré, parlant de la situation des réfugiés congolais contraints aujourd'hui au calvaire en Tanzanie et au Burundi.