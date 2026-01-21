Sénégal: Parade populaire des champions d'Afrique au Maroc - Une marée humaine porte les «Lions» en triomphe

Après le sacré et un deuxième trophée continental à la CAN 2025 au Maroc, les «Lions» du Sénégal ont été accueillis en héros et fêtés en grande pompe à leur retour au Sénégal. En liesse, les supporters sont sortis en masse pour jubiler et savourer cette victoire à travers une parade populaire sur les grandes artères de la capitale sénégalaise. Avant l'ultime hommage et les récompenses que le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, a réservé aux champions d'Afrique.

Après l'exploit, la fête. Après l'accueil, par le président Bassirou Diomaye Faye et le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, à leur descente d'avion dans la nuit de dimanche à lundi, à l'aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass, des milliers de supporters ont envahi, hier mardi, les artères de Dakar pour une gigantesque parade avec les «Lions». C'était dans une ambiance indescriptible et des scènes de liesse impressionnantes.

Perchés sur un bus décapotable aménagé à cet effet, les champions d'Afrique à l'issue de la finale de la CAN Maroc 2025 ont pu saluer des dizaines de milliers de supporters massés sur les ponts et avenues des communes de Thiaroye, de Diamaniadio en passant par Rufisque. Les habitants exprimaient leur fierté et un enthousiasme. Loin d'être découragés par l'accablante chaleur qui frappait la ville.

Les festivités ont commencé au petit matin et à 11h lorsque la caravane des «Lions» s'est ébranlée à Diamniadio. Tout le long du trajet, de Rufisque à Thiaroye, de la Patte d'Oie à la Fann-Résidence, en passant par Castor, avenue Bourguiba, des dizaines voire centaine de milliers de supporters, ivres de joie se sont massés pour célébrer et saluer leurs héros. Les champions d'Afrique ont fait une escale au Jet-d'Eau, à quelques encablures de Niarry Tally, quartier et fief du sélectionneur Pape Thiaw.

9 TOURS DHORLOGE POUR RALLIER LE PALAIS

En somme, les grandes artères de Dakar étaient noires de monde, envahies par une marée humaine à perte de vue, pour témoigner la reconnaissance de toute la nation aux «Lions». Des supporters portant les couleurs du pays, au son des sifflets, des vuvuzelas, des Klaxons de véhicules et motos et agitant des drapeaux aux couleurs du Sénégal ont accompagné la parade de leurs héros. Mais aussi des chants qui retentissaient dans toute la ville, créant une ambiance surchauffée. L'excitation était à son paroxysme lorsque le cortège engage le virage de la Corniche ouest pour emprunter le Boulevard de la République et le Palais de République.

Vers 19 heures, après plus de neuf tours d'horloge (9h) de bain de foule, les joueurs, sous bonne escorte policière, descendent du bus pour franchir les grilles du Palais de la République. Ils rejoindront ensuite les tribunes pour la cérémonie officielle qui s'est déroulé en présences du président Bassirou Diomaye Faye, des membres du gouvernement mais aussi des acteurs politiques du pouvoir comme de l'opposition, dont Amadou Bâ, Alioune Ndoye, Thierno Bocoum, Me Sidiki Kaba, Mbaye Thiam, Khalifa Ababacar Sall, et de différentes personnalités de la société civile, de la Culture. Après la présentation du trophée, le chef de l'Etat en a profité pour décorer les «Lions» à la médaille d'Officier de l'Ordre National du Lion. Mais aussi d'annoncer les récompenses promis.