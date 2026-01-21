Sénégal: Deuxième plan d'actions du G7 - La grève se poursuit

Les perturbations du système éducatif se poursuivent, avec le deuxième plan d'actions des syndicats d'enseignants du G7. Les syndicalistes ont décrété un débrayage, ce jeudi 22 janvier 2026, ainsi qu'une marche nationale à Thiès et une grève totale. Ils exigent toujours l'apurement définitif du passif social des accords signés dans le secteur de l'éducation.

Ces accords portent sur la «digitalisation des actes et des procédures de la Fonction publique», «la signature des décrets 2006-392 du 27 avril 2006 et 74-347 du 12 avril 1974 portant sur la révision du statut des décisionnaires», «la poursuite de la correction du système de rémunération des enseignants», «le reversement des METP dans le corps des PCEM de la FPT», «L'arrêt de la surimposition des rappels payés aux enseignants».

Parmi les revendications des syndicalistes, il y a également «l'arrêt du paiement tardif des salaires des enseignants contractuels», «l'arrêt des retards de paiements des indemnités d'examens et concours», «des indemnités des enseignants exerçant dans les LYNAQES et des indemnités des formateurs des CRFPE», «le relèvement des budgets des établissements du moyens secondaire».

Sans oublier la «création du corps des administrateurs scolaires pour une meilleure gouvernance», «l'académisation du BFEM et le relèvement des indemnités d'examens du BFEM et du BAC», «l'octroi des parcelles et la délivrance des titres de propriété aux syndicats», «le virement sans délai de tous les prêts au logement par les banques (DMC)».

Pour rappel, le deuxième plan d'actions du G7 a démarré la semaine passée, avec une conférence de presse du G7 le lundi 12 janvier 2026 à 10 h, suivi d'un débrayage le mardi 13 janvier 2026 à partir de 09 h, une grève totale le mercredi 14 janvier 2026.