La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a présenté le bilan de ses activités en 2025, au cours d'une conférence de presse en ligne animée par son directeur général, Dr Edoh Kossi Amenounvé, le mardi 20 décembre 2026, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il ressort que plus de 4 200 milliards F CFA ont été mobilisés sur le marché financier régional pour le financement des Etats et des entreprises de l'espace UEMOA.

En 2025, la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a encore poursuivi sa trajectoire de croissance, en bouclant l'année avec des indicateurs de performance au vert, renforçant ainsi son positionnement sur le marché boursier africain et confirmant son statut d'acteur majeur de la collecte de l'épargne locale et du financement des économies de l'Union économique et monétaire ouest-africain (UEMOA).

Les principaux résultats engrangés par la BRVM en 2025 et au cours des cinq dernières années, ainsi que ses perspectives pour les cinq ans à venir étaient au centre de la traditionnelle conférence de presse bilan animée par son directeur général, Dr Edoh Kossi Amenounvé, le mardi 20 décembre 2026, à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Au cours de l'année écoulée, 4204,7 milliards F CFA ont été mobilisés au profit des acteurs économiques de la sous-région, dont 3 684,9 milliards F CFA d'emprunts obligataires (87,6%), 418,9 milliards F CFA d'épargne collective (10%) et 100,8 milliards F CFA, soit 2,4%, pour les opérations sur titre de capital.

Le marché des emprunts obligataires est resté dominé par les émissions souveraines, c'est-à-dire des Etats, qui engloutissent 3 507,8 milliards F CFA, soit 95,19 %, contre 117,1 F CFA milliards (3,18 %) pour le secteur privé et 60 milliards F CFA (1,63 %) pour les organisations régionales.

Sur la période 1998-2025, le volume total des ressources mobilisées sur le marché financier régional s'établit à plus de 24 000 milliards F CFA, à travers plus de 350 émissions d'emprunts.

Les emprunts obligataires des Etats de l'UEMOA restent dominants et s'élèvent à 19 504 milliards F CFA, soit 87,3%, contre 1359 milliards F CFA (6,1%) pour les organisations régionales et internationales, 1206 milliards F CFA (5,4%) pour le secteur privé et 264 milliards F CFA, soit 1,2%, pour les emprunts obligataires des entreprises privées.

Une croissance cumulée de 99,15%

Le marché secondaire, toujours dominé par les émetteurs souverains (Etats), est également resté dynamique et performant. En 2025, il a enregistré 35 nouvelles lignes obligataires d'un montant total de 2 551 milliards F CFA et a permis à la BRVM de boucler l'année au rang de 2e place de cotation des social bonds en Afrique. Le marché des actions s'est aussi illustré positivement à travers une bonne rentabilité pour les investisseurs, avec à la clé une performance exceptionnelle des indices de référence.

En effet, l'indice BRVM composite, qui est l'indice général du marché, a progressé de 345,75 points, soit un taux de progression de 25,26% ; tandis que l'indice BRVM 30, représentant les 30 valeurs les plus actives, a réalisé une hausse de 166,24 points, soit de 19,82%, contre une progression de 25,61% correspondant à une hausse de 144,25 points pour l'indice BRVM Prestige. Et sur les cinq dernières années (2021-2025), la croissance cumulée s'établit à 99,15%.

2025 a également été l'année de la consolidation du poids de la BRVM sur l'échiquier continental. En effet, avec une capitalisation boursière de 13 331 milliards F CFA et une capitalisation obligataire de 11 451 milliards F CFA, soit une capitalisation totale de 24 781,3 milliards FCFA représentant 18,37% du PIB de l'UEMOA, la première bourse régionale au monde a conservé sa place de 5e marché boursier africain, derrière les bourses de Johannesburg, Casablanca, Lagos, et d'Egypte.

Autre preuve du dynamisme du marché financier régional, environ 270 millions de titres y ont été échangés en 2025, soit 1 082 573 titres échangés en moyenne journalière, correspondant à une moyenne de 1,4 milliard F CFA transigés par jour.

Bâtir une BRVM transformée par la technologie et pour la durabilité

Loin d'être un fruit du hasard, ces indicateurs de performances au vert de la BRVM résultent d'un ensemble d'actions, a fait savoir le DG Amenounvé. Il s'agit notamment des réformes réglementaires comme l'instruction relative aux alertes sur résultats, de l'entrée en vigueur de 7 nouveaux indices sectoriels à la BRVM visant à renforcer la visibilité de la Bourse à l'international ainsi que son attractivité.

Il y a également le lancement de la Bourse des matières premières agricoles (BMPA CI), la tenue des rencontres majeures comme la BRVM Investment Days à Londres, et la conclusion des partenariats stratégiques. Sans oublier la priorité absolue accordée à l'investissement de la technologie, la sécurité afin de garantir la continuité des activités.

Après près de trois décennies de progrès significatifs, la BRVM veut maintenir ce cap, en s'assurant un avenir meilleur, malgré les turbulences et les incertitudes de la scène internationale, marquée par des tensions géopolitiques et commerciales rementant en cause plusieurs décennies d'acquis.

Avec pour boussole, le nouveau plan stratégique 2026-2030, Dr Edoh Kossi Amenounvé et ses équipes, avec l'appui des partenaires, veulent bâtir, au cours des cinq prochaines années, une BRVM transformée par la technologie et pour la durabilité, offrant de nouveaux produits et optimisant les rendements et la couverture, et investissant dans l'éduction boursière des populations. L'objectif ultime est la marche vers un marché plus profond, plus liquide et résolument tournée vers la technologie.