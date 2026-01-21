Dans le cadre de la mise en œuvre de l'Offensive agropastorale et halieutique (OAPH), le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, a effectué, samedi 17 janvier 2026 dans la commune de Ouahigouya, une sortie terrain de suivi de la campagne de vaccination contre les maladies animales.

C'est sur le site du village de Semtenga dans la commune de Ouahigouya que le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, a entamé une visite ce samedi 17 janvier 2026, pour s'assurer de l'effectivité des actions engagées par les plus hautes autorités du pays pour la protection du cheptel, un des piliers de l'économie locale et nationale.

La délégation s'est aussi rendue sur un site du secteur 12 de Ouahigouya (Gondologo) pour toucher du doigt la vaccination des petits ruminants. Sur le terrain, de nombreux éleveurs et producteurs ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de la campagne.

« Aujourd'hui, avec la volonté des plus hautes autorités du pays, à travers les subventions des vaccins, nous pouvons vous dire que la vaccination pour les animaux est presque gratuite. Nous ne pouvons que dire merci au Président Ibrahim Traoré pour cette vision », a confié le président régional des éleveurs de Yaadga, Boureima Kindo.

Le directeur régional en charge des ressources animales et halieutiques de Yaadga, Bernard Sawadogo, a salué cette vision noble des plus hautes autorités du pays.

« Pour la présente campagne, en ce qui concerne la péripneumonie contagieuse bovine, nous avons une cible de plus de 551 000 têtes à vacciner. Au niveau de la dermatose nodulaire contagieuse bovine, c'est plus de 200 000 têtes à vacciner et pour la maladie de New Castle, plus 1000 000 têtes. A ce jour nous sommes à un taux de réalisation de plus 70%.

C'est le lieu pour moi de dire merci à tous les acteurs, surtout les agents totalement engagés que je peux qualifier de VDP de la sécurité alimentaire. Je puis vous assurer que d'ici à la fin de la campagne en février 2026, nous atteindrons les résultats escompter de 100% », a confié M. Sawadogo.

16 000 tonnes de céréales en vue pour la SONAGESS

Selon le gouverneur de Yaadga, Thomas Yampa, en se rendant sur le terrain, il était question de constater directement le bon déroulement des initiatives dans le cadre OAPH et de prendre les préoccupations et suggestions pour la réussite. « La campagne de vaccination a débuté depuis novembre 2025. Nous sommes là pour constater son déroulement et échanger avec l'ensemble des acteurs pour sa réussite. L'élevage est un levier fondamental de notre économie et de notre sécurité alimentaire.

La vaccination des animaux est donc une priorité absolue pour prévenir les pertes et améliorer les productivités du secteur », a-t-il expliqué. Il a estimé qu'au constat, les producteurs et éleveurs sont résilients, avec une forte mobilisation des acteurs autour de l'initiative. « Nous félicitons l'ensemble des acteurs pour les résultats engrangés, tout en les rassurant de l'accompagnement des plus hautes autorités du pays et les invitons à redoubler d'effort », a déclaré le gouverneur Thomas Yampa.

Dans la même perspective de suivi de l'OAPH, le gouverneur s'est rendu sur un site d'achat bord champ de la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire (SONAGESS) dans la ville de Ouahigouya. Là également, l'autorité a pu s'imprégner des réalités de l'opération. Pour une prévision de 16 000 tonnes de céréales, l'espoir est grand pour l'atteinte des résultats, a-t-on rassuré l'autorité régionale.