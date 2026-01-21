Burkina Faso: Campagne de solidarité D£m£ Sira - Le Mogho Naaba apporte sa contribution

Dans le cadre de la campagne nationale de solidarité D£m£ Sira, le Mogho Naaba Baongo a remis un don au ministère de la Famille et de la Solidarité, mardi 20 janvier 2026, dans son palais à Ouagadougou.

Lancé le 15 novembre 2025, à Ouagadougou, par le Premier ministre, la campagne nationale de solidarité D£m£ Sira se poursuit et les contributions sont enregistrées chaque jour. Ce mardi 20 janvier 2026, une équipe de l'organisation de cette campagne conduite par la ministre de la Famille et de la Solidarité, Passowendé Pélagie Kabré, était au palais du Mogho Naaba pour recevoir un don. La contribution du Mogho Naaba et sa famille est composée de vivres et de non-vivres.

En vivres, on dénombre 40 sacs de riz de 100 kg sortis directement de son champ de Boulbi (périphérie sud de Ouagadougou) et deux tonnes de riz importé. Les non-vivres sont constitués de 300 nattes, 300 seaux, 300 couvertures, 300 bouilloires et dix cartons de savon.

Le Mogho Naaba, par sa contribution entend apporter son soutien à la réussite de la campagne D£m£ Sira, mais, aussi à la prise en charge des personnes vulnérables. Il a salué au passage, les efforts faits par les autorités pour promouvoir la solidarité. Il a promis d'autres dons dans l'avenir.

La ministre de la Famille et de la Solidarité, Passowendé Pélagie Kabré en recevant ce don a traduit sa reconnaissance au Mogho Naaba Baongo pour ce geste combien important pour son département.

D£m£ Sira se porte très bien

« Ce don vient renforcer les capacités du ministère en matière de prise en charge des personnes vulnérables, notamment les veuves, les orphelins, les personnes déplacées internes et toutes les personnes affectées par la crise sécuritaire dans notre pays », a-t-elle indiqué. Pour elle, l'exemple du Mogho Naaba va inspirer d'autres groupes qui viendront témoigner leur soutien et leur amour aux personnes en situation difficile à travers des gestes.

« Au-delà de la valeur du don, sa majesté en tant que leader coutumier vient de poser un acte fort parce qu'il incarne parfaitement les valeurs de solidarité endogènes », a déclaré la ministre chargée de la Solidarité. Elle a de ce fait invité les Burkinabè à poser des actes de solidarité envers ceux qui sont dans le besoin, mais aussi de contribuer à la mobilisation des ressources au profit du fonds national de solidarité devenu aujourd'hui un fonds d'action sociale et de solidarité.

A quelques jours de la fin de la campagne prévue pour le 31 janvier 2026, la ministre de la Famille et de la Solidarité a rassuré que D£m£ Sira se porte très bien. « D£m£ Sira est en train de remplir toutes ses promesses. Elle va continuer à donner des résultats en matière de mobilisation citoyenne et de ressources, en matière de sensibilité au message que la caravane a passé tout le long des rues, des villages », a-t-elle indiqué.

A l'occasion, un poème sur la solidarité écrit par le Mogho Naaba en 2009 a été lu. Dans ce poème, l'auteur invite les Burkinabè à s'unir pour bâtir un pays de paix.