Soudan: Le premier ministre - La cité industrielle de Giad constitue le pilier du boom industriel industriel du pays

21 Janvier 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

 Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a affirmé que la cité industrielle de Giad représente l'essor de la relance industrielle au Soudan, exprimant son ambition de la voir jouer un rôle moteur aux niveaux national et régional, notamment dans les domaines des énergies propres et des industries avancées.

Cela a eu lieu ors de sa visite, aujourd'hui de la cité industrielle de Giad, en compagnie de la Ministre de l'Industrie et du Commerce, Mme Mahasin Yagoub, et du Secrétaire général du Conseil des ministres, M. Ali Mohamed Ali.

Le Premier ministre a pris connaissance des différentes unités de production, dont celles des équipements agricoles, du mobilier scolaire et des fournitures médicales, ainsi que des industries de transformation des métaux, saluant les avancées réalisées et appelant à la création de cités industrielles dans l'ensemble des États du pays.

La Ministre de l'Industrie et du Commerce a réaffirmé l'engagement du Gouvernement de l'Espoir à soutenir la localisation des industries et à fournir les moyens nécessaires pour permettre à la cité de Giad de fonctionner à pleine capacité, tandis que la direction de Giad a assuré que le complexe industriel retrouvera un niveau de performance supérieur, en phase avec les évolutions industrielles mondiales.

