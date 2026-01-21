Soudan: Le premier ministre préside l'inauguration de l'usine Luli des industries alimentaires

21 Janvier 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a présidé, ce mardi à Khartoum, la cérémonie d'inauguration de l'usine Luli des industries alimentaires, en présence de la Ministre de l'Industrie et du Commerce, Mme Mahasin Yagoub, ainsi que du Secrétaire général du Conseil des ministres, M. Ali Mohamed Ali.

Le Premier ministre a souligné que l'ouverture de l'usine Luli constitue une preuve tangible de la reprise de la dynamique de production et de développement dans l'État de Khartoum. Il a salué les technologies modernes utilisées par l'usine et a renouvelé son appel à l'ensemble des unités industrielles productives à reprendre leurs activités dans la capitale.

Pour sa part, la Ministre de l'Industrie et du Commerce a affirmé que l'inauguration de l'usine Luli représente une valeur ajoutée majeure dans les efforts de localisation de la production des denrées alimentaires. Elle a réitéré l'engagement du Gouvernement de l'Espoir à lever tous les obstacles auxquels font face les usines productives, afin de leur permettre d'améliorer leur efficacité et de répondre aux besoins du marché local et international.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.