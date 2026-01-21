Soudan: Le premier ministre préside l'inauguration de l'usine Luli des industries alimentaires

Le Premier ministre, Dr. Kamil Idris, a présidé, ce mardi à Khartoum, la cérémonie d'inauguration de l'usine Luli des industries alimentaires, en présence de la Ministre de l'Industrie et du Commerce, Mme Mahasin Yagoub, ainsi que du Secrétaire général du Conseil des ministres, M. Ali Mohamed Ali.

Le Premier ministre a souligné que l'ouverture de l'usine Luli constitue une preuve tangible de la reprise de la dynamique de production et de développement dans l'État de Khartoum. Il a salué les technologies modernes utilisées par l'usine et a renouvelé son appel à l'ensemble des unités industrielles productives à reprendre leurs activités dans la capitale.

Pour sa part, la Ministre de l'Industrie et du Commerce a affirmé que l'inauguration de l'usine Luli représente une valeur ajoutée majeure dans les efforts de localisation de la production des denrées alimentaires. Elle a réitéré l'engagement du Gouvernement de l'Espoir à lever tous les obstacles auxquels font face les usines productives, afin de leur permettre d'améliorer leur efficacité et de répondre aux besoins du marché local et international.