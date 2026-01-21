Ethiopie: L'Éthiopie séduit les visiteurs par la richesse de son héritage et la chaleur de son accueil.

Addis-Abeba — Des visiteurs français et allemands disent avoir été profondément impressionnés par l'hospitalité légendaire du peuple éthiopien ainsi que par la splendeur naturelle et culturelle du pays.

Grâce à une combinaison unique d'histoire millénaire, de traditions vivantes et de paysages spectaculaires, l'Éthiopie s'affirme de plus en plus comme une destination attractive pour les voyageurs internationaux en quête d'authenticité.

Roulfen-Forest Jason, un touriste français, a qualifié son séjour de 20 jours en Éthiopie d'expérience inoubliable, marquée par la convivialité et l'émerveillement.

Son itinéraire l'a conduit d'Addis-Abeba vers plusieurs régions, notamment l'Amhara, le Tigray et la dépression du Danakil en Afar, avant un retour dans la capitale pour assister aux célébrations de Timket, l'Épiphanie orthodoxe éthiopienne.

« Partout où nous sommes allés, nous avons été accueillis avec une gentillesse remarquable », a-t-il confié.

« Dès notre arrivée à Addis-Abeba, nous nous sommes sentis comme chez nous. Même dans les zones rurales, l'accueil était sincère et chaleureux. »

Passionné de nature et d'aventure, Jason a particulièrement apprécié ses visites à Gondar et Bahir Dar, soulignant l'extraordinaire potentiel touristique du pays.

« Chaque région offre une identité culturelle différente. Pour quelqu'un qui aime la randonnée, la faune et la flore, l'Éthiopie est un véritable paradis », a-t-il expliqué.

Il a également salué la beauté des paysages et la richesse de la gastronomie locale, qualifiant son trajet entre Bahir Dar et Gondar d'« expérience mémorable ».

Mekele lui est apparue comme une étape incontournable, tandis qu'Aksoum l'a fasciné par son héritage historique, notamment ses tombeaux royaux. « Découvrir une civilisation aussi ancienne est tout simplement exceptionnel », a-t-il ajouté.

Invitant les voyageurs du monde entier à découvrir le pays, Jason a conclu : « Entre les paysages, la randonnée et la bienveillance des habitants, l'Éthiopie est une destination extraordinaire. »

De son côté, le pèlerin allemand Ras Sascha a décrit l'Éthiopie comme « un lieu unique » et s'est dit reconnaissant d'avoir pu explorer le nord du pays, réputé pour son riche patrimoine chrétien.

« J'ai visité Lalibela, Gondar et Aksoum, où j'ai rencontré des moines et créé des liens durables. Cette dimension spirituelle m'a profondément marqué et j'espère revenir un jour », a-t-il noté.

Selon lui, l'Éthiopie représente une destination privilégiée pour ceux qui s'intéressent à l'histoire, à la culture et au christianisme. « Certains chercheurs estiment que l'humanité trouve ses origines dans cette région, liée au fleuve Ghion (Abay). C'est un pays que chacun devrait mieux connaître. »

Le Français Frère François Xavier, revenu en Éthiopie après cinq années d'absence, a pour sa part constaté d'importantes transformations à Addis-Abeba.

« La ville a beaucoup évolué, avec de nouvelles infrastructures, des routes modernes et une atmosphère dynamique porteuse d'espoir », a-t-il observé.

Il a également évoqué avec émotion sa précédente visite à Hawassa, se souvenant de la beauté des lacs environnants et de la richesse de la faune, qui l'avaient profondément marqué.