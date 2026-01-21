Ethiopie: L'Éthiopie renforce ses programmes de logement pour améliorer le bien-être des populations.

Addis-Abeba — À travers le pays, les initiatives nationales en matière de logement continuent de transformer positivement les conditions de vie des familles, en facilitant l'accès à des habitations décentes, sûres et durables, essentielles à la stabilité sociale et à la dignité humaine.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Bureau du Premier ministre a souligné que, face à une demande de logements toujours importante, le gouvernement poursuit la mise en œuvre de solutions diversifiées alliant projets de construction résidentielle formelle et mécanismes d'assistance sociale ciblée.

Ces actions s'inscrivent dans une vision à long terme visant à répondre aux besoins croissants du logement urbain, tout en apportant des réponses immédiates aux défis auxquels sont confrontés les groupes les plus vulnérables.

Parallèlement aux programmes de logement urbain et communautaire, le Programme annuel de volontariat durant la saison des pluies s'affirme comme une initiative gouvernementale majeure.

Il mobilise des volontaires et des institutions publiques pour réhabiliter et bâtir des logements destinés aux personnes âgées et aux citoyens défavorisés, notamment dans les zones précaires et exposées aux inondations.

Grâce à cette mobilisation collective, des milliers de ménages vulnérables bénéficient désormais d'abris plus sûrs, renforçant leur résilience face aux aléas environnementaux.

Ces efforts illustrent l'engagement constant de l'Éthiopie en faveur d'un développement inclusif et d'une amélioration durable des conditions de vie à l'échelle nationale.