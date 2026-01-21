Congo-Brazzaville: Vient de paraître - 'Reconstruction du nilo-atlantique', du Pr Théophile Obenga

revue litteraire

Parue le 20 janvier aux Éditions Présence Africaine, la nouvelle oeuvre du Pr Théophile Obenga :"Reconstruction du Nilo-Atlantique", sera présentée le 24 janvier, de 17h à 19h, à la librairie Présence Africaine de la rue des Écoles, Paris cinquième. Elle fera également l'objet d'une dédicace, dans la salle Verte de l'ambassade de la république du Congo à Paris, le 2 février, date anniversaire des 90 ans de l'auteur.

"Reconstruction du nilo-atlantique" est une oeuvre linguistique considérable par l'envergure conceptuelle, la richesse documentaire, le raffinement critique et l'harmonie du résultat final. Dans cette entreprise, l'auteur s'éloigne des égarements linguistiques africains antérieurs, échafaudant des familles linguistiques jamais reconstruites, tels que le "chamitosémitique" et l'"afro-asiatique".

La clef de la linguistique historique n'est que la méthode comparative. C'est cette méthode que l'auteur utilise en faisant dériver d'un ancêtre primitif commun pré dialectal, l'égyptien ancien pharaonique, le copte et les langues négro-africaines modernes. Cet ancêtre est le nilo-atlantique.

Dès lors, cet ouvrage démontre clairement que la diversité linguistique africaine n'est pas une diversité dans l'absolu, mais une diversité dans l'unité. La connaissance approfondie de l'égyptien ancien constitue un prérequis méthodologique incontournable pour ce genre d'analyse. L'Égypte pharaonique appartient en effet pleinement au monde noir, comme en témoignent sa situation géographique, la composition biologique de ses populations autochtones, ainsi que ses systèmes culturels et linguistiques.

L'auteur réserve aux participants de la présentation officielle à la librairie Présence Africaine, et à l'ambassade de la république du Congo, la primeur des explications de cet ouvrage qui se distingue comme une oeuvre exceptionnelle en ce début du XXIème siècle.

Théophile Mwené Ndzalé Obenga, né à Mbaya, (République du Congo), le 2 février 1936, est égyptologue, linguiste et historien. Avec Cheikh Anta Diop, il défend une vision de l'histoire africaine recentrée sur les préoccupations des chercheurs et intellectuels africains, soucieux de revisiter leur patrimoine (Afrocentricité).

Docteur d'État ès lettres en Sciences Humaines (Sorbonne), il a étudié diverses disciplines : philosophie, linguistique historique comparative, archéologie préhistorique, sciences de l'éducation, égyptologie. Théophile Obenga a étudié la philosophie à l'université de Bordeaux. Il a fait des études d'histoire au Collège de France, à Paris, et a appris l'égyptologie à Genève. Il a également suivi une formation en sciences de l'éducation à Pittsburgh. Parmi ses professeurs, il y eut Émile Benveniste en linguistique historique, Jean Leclant et Charles Maystre en égyptologie, Rodolphe Kasser en copte, Lionel Balout en paléontologie humaine.

Ancien directeur général du Centre international des civilisations bantu (CICIBA) à Libreville, il dirige Ankh, « revue d'égyptologie et des civilisations africaines » éditée à Paris. Entre autres préoccupations scientifiques, cette revue explore les différentes voies de recherche initiées ou renouvelées par Cheikh Anta Diop, dans une perspective épistémologique replaçant l'Égypte ancienne dans ce qu'il considère comme son « cadre naturel africain » et comme l'une des « civilisations négro-africaines anciennes ».