Congo-Brazzaville: Promotion de l'excellence - Alexandre Honoré Paka et François Ndouna distingués Dr Honoris Causa

La cérémonie officielle de distinction honorifique Dr Honoris Causa a eu lieu le 17 janvier à l'auditorium du Port autonome de Pointe-Noire en présence d'Anatole Collinet Makosso, premier ministre, chef du gouvernement, et des membres de la Conacce Chaplains Global corporation, une institution accréditée aux Nations Unies.

Au cours d'une cérémonie très officielle, la Conacce international University (CIU) et Hervest Christian University (HCU) des Etats-Unis d'Amérique ont distingué dr Honoris Causa deux personnalités congolaises, honorant par ce geste leur parcours et leur engagement.

Il s'agit d'Alexandre Honoré Paka, représentant personnel du chef de l'Etat dans les départements de Pointe-Noire et du Kouilou, et de François Ndouna, député-maire de la ville de Mossendjo dans le département du Niari.

L'altruisme, l'humanisme, le dévouement, le travail et l'engagement dans la préservation de la cohésion sociale et la paix des deux impétrants avaient été au préalable validés par le Conseil académique de la Conacce international University et Hervest Christian University (CHU-HC) réunis en session extraordinaire au siège fédéral à Washington.

« Par leur leadership, la vision éclairée entrepreneuriale, l'engagement social et l'action constante en faveur de la paix et du développement, Alexandre Honoré Paka et Francois Ndouna ont été distingués, » a déclaré Dieunedort Kamdem Nouga.

Le colonel Guy Léon Ongagna, coordonnateur résident de la Conacce, a salué le parcours exceptionnel, l'engagement, le sacrifice des impétrants envers autrui. Le Dr Carlos Arroba G. a relevé pour sa part les vertus de paix et de défense de l'environnement des deux hommes.

Francois Ndouna s'est distingué par un parcours exceptionnel au Congo marqué par la création et la promotion de nombreuses entreprises dans les domaines de l'économie, la santé, l'hôtellerie, l'immobilier, la communication et les médias : Interim 2000, Shibac, Clinique la Grâce, Hôtel le Ruisseau, Mcrtv-Ponton FM...

Enseignant de formation, Alexandre Honroé Paka a non seulement formé de nombreux enfants mais a aussi su inculquer à ses collaborateurs les vertus de rigueur, de sens du devoir et de respect des valeurs républicaines dans les différentes organisations et mouvements qu'il a dirigé. Ancien administrateur maire de la commune de Mvou Mvou et ancien préfet du Kouilou puis de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paka a initié de nombreux projets dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'action sociale et humanitaire. C'est le cas du lycée de Mpaka aujourd'hui Lycée Alexandre Honoré Paka, du Centre de santé intégré de Mvoumvou, du commissariat de police du même arrondissement, de la réhabilitation de la Maison de la République devenue Salle du 28 Novembre 1958...

Sept ambassadeurs de la paix ont été également été promus au cours de la cérémonie et une trentaine de jeunes ont reçu leurs médailles et diplômes après avoir participé à une formation.

La messe oecuménique qui a réuni de nombreuses confessions religieuses en la paroisse évangélique de Mvou Mvou a mis fin aux activités de distinction des impétrants Dr Honoris Causa.

La Conacce Chaplains Global Corporation est une organisation humanitaire de droit international, légalement enregistré aux Etats-Unis et accréditée aux Nations Unies. Liée par des contrats à plusieurs universités dans le monde, elle est présente dans près de 48 pays. La distinction honorifique Dr Honoris Causa est la plus haute distinction de la Conacce.