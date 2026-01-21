Congo-Brazzaville: Média - L'Ufemco replace la participation des femmes journalistes dans l'histoire

L'Union des femmes des médias du Congo (Ufemco) a organisé, le 17 janvier, à Brazzaville, une exposition photographique couplée à la projection d'un film documentaire retraçant l'histoire du journalisme congolais, qui mettait particulièrement en lumière l'apport des femmes dans la construction de l'information et de la société congolaise.

Intitulée « Femmes des médias du Congo : histoire en images », l'histoire des médias congolais, longtemps racontée à travers les figures masculines qui ont occupé l'espace public, s'est vue rééquilibrée à l'occasion d'une exposition photographique dédiée aux femmes des médias du Congo.

À travers cette série de photographies, l'Ufemco a rendu hommage à celles qui, souvent dans l'ombre, ont façonné la profession. Des pionnières qui ont bravé les obstacles socioculturels aux professionnelles contemporaines occupant des postes de responsabilité, chaque image raconte un engagement, une passion pour l'information.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le public, toutes générations confondues, a pu connaître ou reconnaître les figures historiques de la presse congolaise parmi lesquelles Marie-Jeanne Kouloumbou, Félicité Safou-Safouesse (première speakerine africaine), Eliane Tsaka, Alexandrine Mbemba, Peggy Hossie, Aline France Etokabeka, Christelle Ondongo et Bernida Sitou. Des portraits qui, sans dire un mot, replacent leur influence dans le développement du journalisme au Congo.

Pour la secrétaire générale de l'Ufemco, Gloria Imelda Lossele, les femmes des médias à travers leur engagement professionnel ont participé à façonner l'identité nationale congolaise. « Nous avons voulu non seulement raconter l'histoire mais rendre hommage et mettre en lumière ces femmes des médias, pionnières et contemporaines, qui ont ouvert des voies, brisé des silences et porté la parole publique avec courage et professionnalisme », a-t-elle indiqué.

En inscrivant ces visages et leurs parcours dans la mémoire collective, les générations futures pourront ainsi mieux appréhender d'où elles viennent pour mieux savoir où elles vont. En complément de l'exposition, la projection d'un film documentaire est venue prolonger cette plongée dans le temps. Le documentaire a proposé une lecture historique et critique du journalisme national : des premières publications écrites aux transmissions radiotélévisées, jusqu'aux transformations récentes dues à l'avènement des nouvelles technologies.

À travers des images d'archives, des témoignages de journalistes chevronnés et des analyses rétrospectives, le documentaire met en lumière les contextes politiques, sociaux et culturels qui ont façonné la presse congolaise. Le film retrace non seulement l'essor du journalisme congolais mais aussi les défis structurels auxquels il fait face aujourd'hui, notamment en termes de liberté de la presse, de professionnalisation et d'éthique.

L'événement a aussi été l'occasion de rappeler les défis qui restent à relever en matière de protection d'archives. Un plaidoyer de ce fait porté par l'Ufemco aux autorités propose la réhabilitation de l'ancien bâtiment de la télévision nationale, aujourd'hui vétuste mais chargé d'une valeur symbolique et historique inestimable.

La secrétaire générale rappelle que ce lieu renferme des archives précieuses, des images fondatrices, des récits visuels de la mémoire nationale qui doivent être préservées. « Le laisser se dégrader, c'est risquer de perdre une part essentielle de notre histoire médiatique », prévient-elle. Par contre, la rénover, poursuit la porte voix de l'Ufemco « c'est lui redonner vie, en faire un lieu emblématique, un centre de mémoire des médias congolais, un espace de transmission, de formation et d'inspiration pour les jeunes qui aspirent aux métiers de la presse ».

En retraçant le parcours de ces hommes et femmes qui ont fait la gloire de la presse congolaise, des premières heures de l'indépendance jusqu'à nos jours, l'Ufemco réaffirme son engagement en faveur de la valorisation du journalisme et de la transmission intergénérationnelle.