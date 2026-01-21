Sénégal: Thiès - Le Conseil régional de la consommation valide la baisse du prix du riz brisé ordinaire

Le gouverneur adjoint de la région de Thiès, chargé du développement, Ababacar Sadikh Niang, a présidé, ce mardi 20 janvier, à la gouvernance, le Conseil régional de la consommation consacré à l'examen des prix du riz brisé ordinaire. Une baisse de 50 francs est notée sur le kilogramme, de 2 250 francs sur le sac de 50 kilos et de 45 000 francs sur la tonne.

Désormais, à compter de ce 20 janvier, la tonne de riz brisé ordinaire importé d'Inde, du Pakistan, du Vietnam ou encore de la Thaïlande est cédée à 283 000 francs CFA aux grossistes. Les demi-grossistes l'achèteront à 289 000 francs CFA. Le sac de 50 kilogrammes est fixé à 14 150 francs en gros et à 14 750 francs CFA pour le demi-gros. Au détail, dans les boutiques et marchés, le kilogramme est ramené de 360 à 310 francs CFA.

Selon l'adjoint au gouverneur, ces prix entrent en vigueur immédiatement et toutes les dispositions nécessaires seront prises pour veiller à leur application stricte sur l'ensemble du territoire régional. Ces nouveaux prix, validés par le Conseil régional de la consommation de Thiès, ont été arrêtés de manière consensuelle lors d'une réunion technique de l'ensemble des acteurs tenue au service régional du commerce de Thiès.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le chef du service régional du commerce, Khadim Ndiaye, les commerçants de Thiès ont accompagné la volonté des autorités centrales de l'État d'améliorer le pouvoir d'achat du consommateur thiessois. Au total, après intégration des éléments de prix de revient et de bénéfice, une marge de baisse de 45 000 francs CFA sur la tonne et de 2 250 francs CFA sur le sac de 50 kilos est enregistrée pour le grossiste. Pour le demi-grossiste, la différence est également de 2 250 francs CFA sur le sac de 50 kilos, tandis que la ménagère gagne 50 francs CFA par kilogramme avec cette nouvelle baisse, intervenue après celles des mois d'avril 2025 et de juin 2024.

Cette mesure reflète parfaitement le niveau de réduction voulu par le gouvernement, a précisé Khadim Ndiaye. Un dispositif de contrôle, de veille et de suivi est mis en place par l'autorité administrative. Par ailleurs, une campagne de communication et de sensibilisation sera déployée avec l'implication des 100 volontaires de la consommation de la région de Thiès, des associations de consommateurs, des relais communautaires, des mouvements de jeunes et de femmes, ainsi que des autorités religieuses.

Le représentant de SOS Consommateur, Ciré Balley Diallo, a attiré l'attention des autorités sur le non-respect des prix par certains boutiquiers de quartier. Il a également été souligné que, dans certains marchés, les prix pratiqués sont parfois en deçà même de ceux fixés par l'État.