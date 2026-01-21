Sénégal: «Le Président et le Premier ministre représentent les deux étoiles de notre pays, à l'image de celles qui figurent sur notre maillot»

Le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, a salué, mardi, le rôle du Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et du Premier ministre, lors de la réception officielle des Lions, champions d'Afrique, à l'issue de la Coupe d'Afrique des Nations.

« Monsieur le Chef de l'État et Monsieur le Premier ministre, vous êtes les deux étoiles de notre pays, à l'image de celles qui figurent sur notre maillot national », a déclaré Kalidou Koulibaly, au nom de l'ensemble des joueurs, soulignant le symbole d'un leadership porteur d'espoir et de dynamisme.

Le défenseur central a également exprimé la reconnaissance de l'équipe nationale pour le soutien constant des autorités tout au long de la compétition. « Nous transmettons au chef de l'État nos remerciements, ainsi que ceux du peuple sénégalais, pour ses prières et son soutien », a-t-il indiqué.

Affirmant la fierté des Lions, le capitaine sénégalais a rappelé l'attachement profond des joueurs à leur pays. « Nous sommes fiers d'appartenir à cette belle nation », a-t-il poursuivi, estimant que le sacre continental dépasse le cadre sportif.