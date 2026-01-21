Sénégal: Célébration du « Yoor Yoor » - Yoff, le souffle spirituel de l'Appel

À l'occasion de la célébration du 146e appel de Seydina Limamou Laye, la commémoration à la plage de Yoff dénommée » Yoor yoor » est un grand moment de communion pour les fidèles. Ce lieu sacré rappelle de beaux souvenirs et représente le symbole vivant de l'Appel. Car, c'est là où Seydina Limamou Laye s'est proclamé le Mahdi. Cette cérémonie qui réunit des milliers de fidèles venus de divers horizons est une occasion pour rendre un grand hommage à la figure qui incarne le Mahdi.

Lors de l'Appel de Seydina limamou Laye, le «Yoor-Yoor» est un événement grandiose et hautement symbolique pour les disciples. Ainsi, la plage de Yoff où se déroule cette activité est un lieu mythique qui rappelle des souvenirs indélébiles. Le «Yoor-Yoor» constitue ainsi le coeur même de l'Appel. Si on parle aujourd'hui de l'Appel, c'est précisément grâce au «Yoor-Yoor».

C'est dans cette enceinte hautement symbolique de Yoff Layène que Seydina Limamou Laye a proclamé l'incarnation du Mahdi, marquant ainsi un tournant spirituel majeur dans l'histoire religieuse du Sénégal. Cette matinée a été aussi marquée par la tenue d'une conférence animée par l'imam Mame Libasse Laye, frère du Khalife général des layènes, Mouhamadou Lamine Laye. À cette occasion, l'imam a invité les disciples à se remémorer les enseignements de leur guide Seydina Limamou Laye. Il a insisté sur le respect des valeurs fondamentales de l'islam, tout en rappelant le message sacré du Mahdi envers les croyants.

En présence du Khalife général, il a passé en revue l'oeuvre de Seydina Limamou Laye qu'il décrit comme un messager d'Allah. «Son nom représente la grandeur. Il est apparu à La Mecque et ici, à Yoff. C'est le messager de Dieu et ses enseignements résistent au temps. Il est un défenseur de l'islam et l'incarnation parfaite d'un guide qui appelle les disciples à la droiture et à la préservation des normes religieuses», rappelle l'imam. En outre, dans son sermon, il a attiré l'attention de tout le monde à la pratique afin de perpétuer le legs du Mahdi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour lui, l'oeuvre et les enseignements de Seydina Limamou Laye invitent les disciples à prendre le droit chemin et constituent «une bouée de sauvetage pour l'humanité contre les dérives». «En disant «Ajiboo dahi lahi» (venez répondre à l'Appel d'Allah», notre guide appelle tout le monde à l'unité. Sa conviction est que cet Appel s'inscrit en droite ligne des exigences de la religion musulmane et rappelle aussi les enseignements et la voie indiquée par le prophète (Psl).

À l'occasion de cette journée de commémoration, les disciples ont vécu des moments uniques. C'est le cas pour Libasse Laye Diouf. Ce sexagénaire est aux anges. Il fait montre d'une grande joie témoignant que les milliers de fidèles venus répondre à cette commémoration profitent de l'occasion pour formuler des prières sur ce lieu sacré. «La célébration du Yoor Yoor est un moment symbolique et empreint de messages spirituels. On se souvient de notre guide et par là on apprend à nouveau à travers ses oeuvres», confie-t-il. Par ailleurs, il a indiqué que le choix porté sur la plage de Yoff n'est pas anodin.

Cet endroit, fait-il savoir, incarne avec perfection le sens même de l'Appel. «C'est là où tout a commencé. Nous célébrons cet anniversaire avec toute notre force et détermination. Chaque année, l'affluence est de plus en plus grande et les disciples rendent un hommage à notre guide religieux», poursuit-il. Yoff en effervescence Sous l'éclat d'un soleil matinal encore doux, la plage de Yoff s'est transformée en un immense sanctuaire à ciel ouvert. Pour la célébration de l'Appel de Seydina Limamou Laye, des milliers de fidèles, tout de blanc vêtus, ont convergé vers le rivage, là où le sable sacré rencontre l'écume de l'Atlantique.

L'atmosphère est empreinte d'une solennité rare. Le décor saisissant : une marée humaine, monochrome et sereine, faisant face à l'immensité bleue. Mais c'est par l'ouïe que l'on saisit d'abord l'ampleur de l'événement. Les chants religieux, portés par des milliers de voix à l'unisson, rythment l'espace. Ces poèmes à la gloire du Prophète (Psl) et du Mahdi ne sont pas de simples mélodies. Ils sont le battement de coeur de la communauté layène. Matar Laye, venu assister à cette cérémonie, n'a pas pu accéder à l'esplanade où se déroule la cérémonie.

La preuve ? L'endroit est bondé de monde et il n y'a plus de place pour accueillir les pèlerins. Néanmoins, s'il est loin de par sa position, son coeur est en contact direct avec la ferveur. «C'est une immense joie pour moi d'être là. Célébrer cette journée en famille et en communauté est une chose vraiment spéciale», affirme-t-il. Sayib Sarr, natif de Yeumbeul, chapelet à la main, scrute de loin la ferveur populaire venue répondre à l'Appel du Mahdi. Tout comme Matar, il affirme être en extase. Il dit être venu pour des prières et profiter de cette occasion pour réaffirmer son attachement à sa confrérie.

Mame Kamou Wade et Penda Sow, deux jeunes filles, venues ensemble, sont trouvées au milieu de la foule. Elles dégagent une énergie débordante à chanter les louanges du Mahdi. Selon la première, cette journée est spéciale pour leur communauté. «Quand cet événement arrive, nous laissons de côté toutes autres choses. On fait essentiellement focus avec une grande détermination. Cet événement nous rappelle qui nous sommes et nous lie directement à notre guide religieux», confie-t-elle, avec une bonne mine.

À mesure que la matinée avance, l'affluence se fait plus dense et l'énergie change de nature. Ce qui n'était qu'un murmure collectif devient une onde de choc spirituelle. L'ambiance monte crescendo : les corps, assis en rangs serrés, oscillent au rythme des louanges. On sent une force sacrée qui s'installe, une ferveur qui gagne chaque fidèle transformant l'attente en une transe collective maitrisée. Avec l'ardeur des prières et la chaleur humaine qui se dégage de la foule, une sensation de pureté domine.

La brise marine, constante et légère, s'engouffre entre les tentes et les rangées de fidèles. Ce vent frais, chargé d'embruns, semble agir comme un baume, purifiant l'air et apportant un souffle de lucidité au milieu de l'exaltation mystique. Dans cette ferveur matinale, le bruit des vagues vient synchroniser en écho aux «Laye ! Laye !», créant une harmonie naturelle que seuls les layènnes savent offrir.