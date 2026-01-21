Sénégal: Sadio Mané, quelle place dans le débat du meilleur joueur africain de l'histoire ?

Sadio Mané a remporté, ce dimanche 18 janvier 2026, la 2e Coupe d'Afrique des Nations après celle décrochée le 6 février 2022. Le Nianthio s'inscrit un peu plus dans la légende. Une question se pose dorénavant : Sadio Mané est-il le GOAT (Greatest Off All Time, ndlr) du football africain ?

Sadio Mané l'a fait. En mission pour le Sénégal, le Lion a réussi à mener les siens vers un 2e sacre continental, rejoignant la RD Congo et l'Algérie dans le cercle très fermé des nations avec 2 étoiles. Élu meilleur joueur de la CAN 2025, comme en 2022 au Cameroun, Mané a inscrit 2 buts, dont 1 en demi-finale contre l'Égypte, et délivré 3 passes décisives pour son dernier tournoi continental. Forcément, après le triomphe au Maroc, il a grimpé en flèche dans le classement ô combien subjectif du meilleur joueur africain de l'histoire du football.

Déjà, sur le plan du palmarès, l'enfant de Bambali a disputé trois finales de CAN et en a remportées 2. En club, il a permis à Liverpool de retrouver les sommets anglais après près de trois décennies de disette en Premier League. Il a également remporté la Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe, les coupes domestiques, la Coupe du monde des clubs. Sur le plan individuel, Mané a fini 2e au Ballon d'or en 2022 et 3e en 2019, soit les deux meilleurs classements de l'histoire du football africain après le sacre de George Weah en 1995. Le joueur a également deux titres de Joueur africain de l'année dans sa besace. Érigé en légende depuis longtemps déjà, le joueur de 33 ans est-il au sommet du football africain ?

Avant de répondre à cette question, Hervé Penaud, journaliste pour le quotidien L'Équipe en France, salue l'immense carrière du Sénégalais. « Pour moi, la carrière de Sadio Mané, c'est le symbole de ce que doit être une carrière. Si vous prenez un jeune joueur qui vient d'Afrique et que vous lui dites : regardez Sadio Mané, ce qu'il a fait, il l'a fait parce qu'il est passé par des clubs intermédiaires.

Il a su que le but, ce n'était pas d'aller le plus haut le plus vite possible, mais d'aller le plus haut au bout de sa carrière. Et c'est exactement ce qui s'est produit. C'est-à-dire que, petit à petit, il a su grandir, apprendre, et surtout avec une mentalité assez incroyable. C'est un joueur qui a beaucoup, beaucoup travaillé, qui a toujours pensé qu'il réussirait dès qu'il était à Génération Foot, mais réussir en s'en donnant les moyens. Il avait ses salles de sport, ses salles de récupération, son kiné personnel, et c'est quelqu'un qui est très focus sur le football. Et donc, ce qu'il a réussi à faire, c'est assez magnifique. C'est pour moi, comme je le disais, le symbole d'une carrière. Et aujourd'hui, le voir remporter une deuxième CAN, c'est phénoménal », assure d'abord le journaliste.

« Plus haut qu'un George Weah »

Hervé Penaud poursuit. « Alors là, le meilleur joueur africain de l'histoire ? Je pense qu'aujourd'hui, après avoir gagné cette deuxième CAN, il est passé devant des joueurs que je voyais peut-être un peu devant lui, ou en tout cas qui étaient à touche-touche avec lui, c'est-à-dire des Mahrez, des Salah, Yaya Touré, Didier Drogba, ce calibre de joueurs. Et aujourd'hui, franchement, je me dis, vu ce qu'il a fait, je le vois tout en haut.

Alors, je mettrais toujours Samuel Eto'o un peu au-dessus, et je crois que juste derrière, maintenant, si j'avais un joueur à mettre, parce que moi, quand je parle de carrière de joueur africain, je vois la carrière européenne et ce qu'il a fait en Afrique, je mettrais Sadio Mané. Parce que deux titres, deux CAN, et ce ne sont pas deux CAN que vous remportez grâce aux autres, ce sont deux CAN que vous remportez grâce à vous, c'est-à-dire qu'il a été chaque fois un leader à la fois technique et charismatique », détaille-t-il avant de souligner l'immense trajectoire du numéro 10 du Sénégal et son leadership.

« Ce qu'il a réussi à faire au Maroc, en rappelant ses propres équipiers, en empêchant peut-être au Sénégal une suspension grave, c'est tout Sadio Mané. Il a été exceptionnel, je trouve, cette fois-ci au Maroc, il fallait être très, très fort pour s'opposer à une très bonne équipe du Maroc, il a su l'être, jusqu'à devenir meilleur joueur du tournoi.C'est vraiment, pour moi, le joueur.

Ce qu'il a réussi là, ça l'a mis tout en haut de l'histoire du foot africain. Et puis, sur un plan plus personnel, j'aime bien l'idée que les plus grands joueurs africains sont des joueurs comme Sadio Mané, c'est-à-dire, bien sûr, techniquement, cela va sans dire, mais humainement, c'est un mec bien, c'est quelqu'un de bien, et ce sont des gens comme ça qu'on a envie de promouvoir. Pour moi, je le mettrais deuxième et je le mets même plus haut qu'un George Weah. Pour moi, c'est Sadio Mané, c'est ça ».

Sadio Mané a donc une place tout en haut du football africain. Parfois chahuté lors des derniers mois, le joueur d'Al-Nassr a répondu de la plus belle des manières : sur le terrain. Auteur de 2 buts et 3 passes décisives lors de la CAN 2025, il a été élu meilleur joueur de la compétition et pourrait même aller décrocher un 3e titre de Joueur africain de l'année dans les prochains mois.

Dans le gotha

Mansour Loum, rédacteur en chef de Sport News Africa, un site internet spécialisé en sport africain, explique les raisons qui font que Mané reste incontournable malgré son âge. « Sur cette CAN, il a rappelé à tout le monde qu'il est un champion et un très grand joueur. Il avait été critiqué en raison de sa méforme des derniers mois et de son manque d'impact, car dans un rôle d'ailier, il n'arrivait plus à faire des différences dans les duels face aux défenseurs adverses.

Beaucoup se sont demandé pourquoi il était toujours titulaire et pourquoi Pape Thiaw insistait avec lui, mais il a un rôle clé, en fait. Il a été replacé tactiquement pour davantage être au coeur du jeu, là où il excelle pour garder les ballons, être à la passe, au pressing grâce à son volume de jeu, et faire remonter et respirer l'équipe à certains moments.

Il est l'un des rares à pouvoir le faire dans ce groupe et il l'a fait à merveille. Sur le but en finale, c'est lui qui va au pressing et gagne son duel avant sa talonnade pour Gana, qui lance Pape Gueye. Le même pressing qui lui permet de récupérer le ballon qui amène le 1er but face au Soudan. Il a vraiment répondu en leader sur le terrain et montré que, s'il n'est plus l'ailier de débordement du passé, il reste un joueur redoutable avec une palette extraordinaire », dit-il.

Le journaliste considère-t-il Sadio Mané comme le meilleur joueur africain de l'histoire ? Difficile à dire selon lui. « Meilleur joueur africain de l'histoire, difficile à dire, car il y a deux monstres sacrés que sont Samuel Eto'o et Yaya Touré. D'ailleurs, Eto'o compte deux CAN comme Sadio à présent, ce qui montre à quel niveau ce qu'il a accompli est exceptionnel. Sadio est aussi l'un des trois joueurs de l'histoire à remporter deux CAN en étant désigné deux fois meilleur joueur. Par le passé, beaucoup remettaient en question son niveau et sa place au classement des joueurs africains, mais là, ils vont devoir se rendre à l'évidence, car il est très haut dans le classement. Peut-être même sur le podium avec Eto'o et Yaya Touré », pense-t-il.

Qu'est-ce qui pourrait manquer à Sadio Mané ?

S'il considère que Samuel Eto'o pourrait être au-dessus de Sadio Mané dans le débat du meilleur joueur africain de l'histoire, Hervé Penaud donne son avis sur ce qui pourrait manquer au Sénégalais pour s'asseoir seul au sommet du football africain. « Alors, qu'est-ce qui lui manque ? Déjà, il n'y a rien, rien, parce que franchement, là, c'est un problème de sensibilité. Une personne va peut-être vous dire : moi, je préfère Didier Drogba, je préfère Yaya Touré, je préfère Riyad Mahrez, je préfère Mohamed Salah, Aboutrika... Mais il faut déjà juger sur les palmarès.

Le palmarès qu'il a, c'est phénoménal, mais Samuel Eto'o a aussi deux CAN, les Jeux olympiques, il a trois Ligues des champions. Donc là, on arrive un peu à touche-touche, avec la Ligue des champions en plus du côté de Samuel Eto'o, et en étant dans des clubs impressionnants. Et lui, il a été très impactant dans tous les clubs où il est passé. Donc je mettrais quand même Samuel Eto'o un peu au-dessus. Mais alors, ce qu'il lui a manqué, là, je serais vraiment bien en peine de le dire, parce qu'à ce niveau-là de compétence et de qualité, vous savez, il ne vous manque pas grand-chose.

Dans le jeu, lui était peut-être plus ailier que Samuel Eto'o, donc il a marqué un peu plus de buts, mais bon, pour moi, ce sont des détails. Ce que fait Sadio Mané, et puis la personnalité qu'il dégage, c'est vraiment l'un des grands, grands, grands, et il ne vous manque rien quand vous êtes, à mes yeux, le deuxième meilleur joueur africain de l'histoire, ou pour d'autres troisième, ou quatrième, ou premier même pour d'autres. Il ne vous manque rien : vous êtes le meilleur, vous êtes parmi les meilleurs ».

Considéré comme le meilleur joueur sénégalais de l'histoire, Sadio Mané peut donc avoir la fierté d'être vu par les observateurs comme l'un des meilleurs footballeurs africains de l'histoire. Des générations entières célèbrent sa gloire et sa carrière, qui a déjà un écho d'éternité alors qu'elle n'est même pas terminée.

Oumar Boubacar NDONGO