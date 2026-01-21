Ile Maurice: Le coût de la vie en hausse

Selon les dernières données publiées par Statistics Mauritius, le vendredi 16 janvier, le coût de la vie a continué d'augmenter en 2025, confirmant la persistance des pressions inflationnistes sur l'économie mauricienne. L'Indice des prix à la consommation (IPC) est passé de 103,5 en décembre 2024 à 108,2 en décembre 2025, soit une hausse annuelle de 4,5 %.

Tout au long de l'année, l'IPC a évolué dans une dynamique globalement haussière. En effet, des augmentations mensuelles comprises entre 0,1 et 1,5 point ont été enregistrées de janvier à juin, la plus forte progression ayant été observée dès le début de l'année. Par la suite, cette tendance s'est légèrement infléchie, avec de faibles baisses enregistrées en août et en septembre. Toutefois, ces replis sont restés ponctuels et n'ont pas inversé la tendance, l'indice étant demeuré stable en juillet, octobre et décembre, avant de repartir à la hausse en novembre.

Cette progression de l'IPC s'explique avant tout par l'augmentation des prix dans plusieurs catégories de biens et services. Ainsi, les produits alimentaires et les boissons non alcoolisées ont contribué de manière significative à la hausse, notamment en raison du renchérissement des boissons gazeuses, des pâtisseries, des jus de fruits, des fruits frais, de la viande de mouton et de divers autres produits alimentaires. Néanmoins, cette hausse a été partiellement compensée par la baisse des prix de certains produits de base, tels que l'huile de cuisson, le riz, les légumes en conserve et le lait en poudre.

Parallèlement, les boissons alcoolisées et le tabac ont enregistré une augmentation marquée, portée par la hausse des prix des cigarettes, de la bière, du rhum, du whisky et du vin. Dans le même temps, les dépenses liées à l'habillement et aux chaussures ont également progressé, sous l'effet du renchérissement des vêtements prêt-à-porter et des chaussures.

En outre, les coûts liés au logement, à l'eau, à l'électricité, au gaz et aux autres combustibles ont augmenté, principalement en raison de la hausse des salaires des ouvriers du bâtiment, de l'augmentation des taux d'intérêt sur les prêts immobiliers et du renchérissement de certains matériaux de construction. Dans la continuité, les dépenses de santé ont connu une progression notable, conséquence directe de la hausse des frais de consultation en clinique, des honoraires médicaux et des prix de certains produits pharmaceutiques.

De son côté, le secteur des transports a également contribué à l'augmentation du coût de la vie. La hausse des prix des véhicules motorisés, des billets d'avion pour les voyages internationaux, de la taxe routière et des frais d'entretien a pesé sur l'indice, même si la baisse des prix de l'essence et du diesel a permis d'en limiter partiellement l'impact.

Par ailleurs, les services d'éducation ont enregistré une augmentation sensible, attribuable à la hausse des frais des cours particuliers au secondaire, des frais universitaires dans les établissements privés et des frais de scolarité dans les écoles privées, tant au primaire qu'au pré-primaire. Dans le même esprit, les services de restauration et d'hébergement figurent parmi les postes ayant connu les plus fortes augmentations en 2025, en lien avec la hausse des prix des repas préparés, des fast-foods internationaux, des restaurants et des services hôteliers.

À cela s'ajoute la progression marquée des services d'assurance et financiers, résultant de l'augmentation des primes d'assurance habitation, médicale, automobile et funéraire. Les dépenses liées aux soins personnels et à divers services ont également augmenté, sous l'effet de la hausse des prix de certains produits d'hygiène, des services de coiffure et des frais de garde d'enfants.

Au final, le taux d'inflation global s'est établi à 3,7 % en 2025, contre 3,6 % en 2024. Hors boissons alcoolisées et tabac, l'inflation s'est chiffrée à 3,5 %, traduisant une légère modération de certaines pressions sur les prix. Enfin, replacée dans un contexte international, l'inflation à Maurice demeure intermédiaire. En 2025, elle est restée inférieure à celle observée en Inde et en Afrique du Sud, mais supérieure à celle de plusieurs partenaires commerciaux, notamment la France, le Royaume-Uni et la Chine. Dans ce contexte, les chiffres publiés par Statistics Mauritius montrent que malgré un environnement mondial relativement plus stable, la hausse du coût de la vie continue de représenter un défi majeur pour les ménages mauriciens.