Ile Maurice: Une vidéo filmée en plein jour fait le tour des réseaux

Depuis hier, lundi 19 janvier au matin, une vidéo montrant une scène qui s'apparente à un trafic présumé de drogue circule sur les réseaux sociaux. Filmée en plein jour dans un faubourg de la capitale, cette séquence a rapidement suscité de vives réactions et une vague d'indignation en ligne.

Sur la vidéo, on aperçoit deux individus circulant à moto qui s'arrêtent devant une maison de couleur bleue. Le passager interpelle une personne à une fenêtre ouverte et lance une commande explicite de «300 roupies piquées», aussitôt répétée par le conducteur. En attendant, les deux hommes discutent du prix et évoquent même d'autres adresses où il serait possible de se procurer du «simik».

Environ une minute plus tard, une femme apparaît à la fenêtre et leur remet ce qui est présenté comme la marchandise, avant que la moto ne redémarre. Quelques mètres plus loin, le passager descend du deux-roues, tandis que le motocycliste poursuit seul sa route. L'homme engage brièvement la conversation avec un autre individu avant de s'arrêter devant un portail gris, où il passe une nouvelle commande, cette fois pour «la moitié», juste avant la fin de la vidéo.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon les informations disponibles, l'origine de ces images remonte à une caméra qui aurait été ramassée puis utilisée par l'un des protagonistes, avant qu'il ne tente de la commercialiser sur Facebook. L'appareil a toutefois été reconnu par son propriétaire, une habitante de Port-Louis.

Après avoir récupéré sa caméra, cette dernière a pris la décision de rendre publique la vidéo. Son objectif, explique-t-elle, est de sensibiliser la population à l'ampleur du trafic de stupéfiants dans le pays et d'alerter les autorités sur des pratiques qui semblent se dérouler à visage découvert, en plein jour. Contactées à ce sujet, les Casernes centrales confirment être au courant de l'existence de ces images. Une enquête a été ouverte afin d'identifier les personnes impliquées et de faire la lumière sur ces faits présumés de trafic de drogue.