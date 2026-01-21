Burkina Faso: Journée de reconnaissance à Rakisse - Adja de Komsilga rend grâce à Allah pour les 804 naissances reçues en 2025

La guérisseuse, Amsétou Nikiéma appelée communément Adja de Komsilga, a tenu sa journée de remerciement à Allah pour ses grâces reçues durant toute l'année 2025, le samedi 17 Janvier 2026, à Rakisse dans la commune rurale de Komsilga. Dénommée « la fête des bébés », ce sont 804 bébés qui ont été baptisés et des vivres remis aux nouvelles mamans.

A chaque début d'année, la guérisseuse, Amsétou Nikiéma dit Adja de Komsilga, marque une halte pour remercier Allah pour les bienfaits reçus durant l'année écoulée. Appelée « la fête des bébés », l'édition 2026, 6e du genre, s'est tenue le 17 janvier 2026, à Rakisse, dans le village de la guérisseuse dans la commune rurale de Komsilga. Les autorités coutumières, administratives, parents, amis et toute la population de Rakisse ont vibré au rythme du partage, de la cohésion sociale, des grâces reçues et des présentations de vœux.

Au menu de la journée, un tour cyclisme féminin, le baptême de 804 bébés, la remise de don aux nouvelles mamans et un repas communautaire pour tous. Pour joindre l'utile à l'agréable, la guérisseuse a immolé 30 bœufs qui ont servi à préparer du riz pour les invités accompagnés de la boisson.

La promotrice, Amsétou Nikiéma dit Adja de Komsilga, a confié avoir reçu la grâce d'Allah d'aider, de soigner des femmes qui ont des difficultés de procréer. « Après mes soins, celles-ci arrivent à concevoir. C'est une joie pour moi et pour toutes leurs familles respectives », s'est-elle réjouie. C'est pourquoi, a-t-elle justifié, il est de mon devoir d'organiser cette journée de reconnaissance. 804 femmes ont accouché.

Pour 2025, Adja de Komsilga a souligné que 804 bébés sont nés. A l'occasion, les nouvelles mères ont reçu chacune, un sac de riz de 25 kg, un kit de maternité (composé de baignoire, de couches et de détergent) et une natte en vue de prendre soins de leurs nourrissons. « C'est une manière pour moi de manifester ma joie envers elles et les inviter à bien prendre soin de leurs familles respectives », a renchéri Adja de Komsilga.

Et la bénéficiaire, Zalissa Gueré, de poursuivre que les nouvelles mères lui sont infiniment reconnaissantes. « Grâce à ses soins, je connais désormais la joie de la maternité après des années de vie de mariage. Que Dieu continue d'étendre sa grâce sur elle, afin qu'elle puisse nous aider », a-t-elle déclaré. Le président de la délégation spéciale de la commune de Komsilga, Antarest Batiana, a soutenu qu'à travers cette journée, c'est la cohésion sociale et le vivre-ensemble qui sont célébrés « La communauté vous dit merci pour toutes vos actions à son endroit », a déclaré le PDS à la guérisseuse.

La journée a pris fin avec la finale du tournoi « des bébés ». L'équipe de Juventus FC de la commune a remporté la coupe face à celle d'EDOF FC à l'issue d'une séance de tirs au but. En plus du trophée, le vainqueur a reçu la somme de 3 millions FCFA et des jeux de maillots.