Ethiopie: Le pays exhorte à un financement international de la santé équitable et sous la conduite des nations elles-mêmes

Addis-Abeba — Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a souligné la nécessité d'établir un système de financement mondial de la santé équitable, prévisible et piloté par les pays lors d'une table ronde sur l'architecture mondiale de la santé.

Une délégation éthiopienne de haut niveau, conduite par le ministre Ahmed, participe à la réunion annuelle 2026 du Forum économique mondial (FEM), qui se tient à Davos-Klosters, en Suisse, du 19 au 23 janvier, sur le thème : « L'esprit du dialogue ».

S'exprimant lors de la session de haut niveau intitulée « Moteur de l'emploi en Afrique », le ministre Ahmed Shide a souligné le potentiel transformateur de la Zone de libre-échange continentale africaine pour la création d'emplois inclusifs pour la jeunesse africaine, dont la population croît rapidement.

Le ministre a également insisté sur l'importance du Pacte de production ZLECAf « Priorité à l'emploi » pour 2026, le décrivant comme un cadre stratégique visant à développer l'emploi, à renforcer les chaînes de valeur régionales et à autonomiser les jeunes et les femmes entrepreneurs à travers le continent.

Le 19 janvier, le ministre Ahmed a participé à la table ronde « Repenser l'architecture mondiale de la santé », où il a plaidé pour un système de financement de la santé mondiale équitable, prévisible et piloté par les pays.

Dans un communiqué de presse transmis à l'ENA, le ministère des Finances a partagé l'expérience éthiopienne en matière de mécanismes de financement innovants, notamment le financement mutualisé via le Fonds de performance pour les ODD, les accords de cofinancement et les investissements dans la production pharmaceutique locale.