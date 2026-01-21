Cote d'Ivoire: Import-Export - Le cacao et l'anacarde ivoiriens dans le viseur des investisseurs indiens

Lors d'une rencontre au siège de l'Exim Bank (Banque d'Import-Export) de l'Inde, le 19 janvier 2025, à Mumbai (région ouest du pays), le directeur général, T. D. Sivakumar, s'est dit intéressé par les potentialités agricoles en Côte d'Ivoire.

« Nous avons beaucoup d'opportunités en termes d'agriculture. Il y a le cacao et l'anacarde. C'est quelque chose que nous pouvons regarder. Comme je l'ai mentionné, nous avons trois bureaux en Afrique. La Côte d'Ivoire en fait partie », a relevé le directeur général. Et de préciser : « Nous serons heureux de discuter de ce que l'Inde peut faire avec les entreprises en Côte d'Ivoire ».

Selon lui, il s'agira non seulement d'appuyer ces entreprises de droit ivoirien. Mais aussi de soutenir certaines entreprises en Inde qui pourraient être attirées par des investissements dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest qui, dit-il, dispose de nombreuses ressources. « Il y a beaucoup de compagnies en Inde qui seraient contentes de mettre sur pied des projets pour développer ces produits agricoles, en faire des valeurs ajoutées et enfin, les exporter », affirme-t-il.

Cette stratégie, selon le directeur général, permettra aux agriculteurs ivoiriens et par ricochet à toute la Côte d'Ivoire d'améliorer ses gains. Bien plus, ce secteur sera un grand pourvoyeur d'emplois. Il précise que le gouvernement indien, à travers le ministère du Commerce, soutient les investissements à l'étranger.

Une loi adoptée dans ce sens favorise l'octroi d'une grande partie des emplois aux communautés locales. Une politique pour promouvoir certainement le contenu local. « Par exemple, une compagnie indienne entend s'installer en Ethiopie. A supposé qu'il y ait 100 ou 150 emplois, à l'exception de peut-être cinq ou sept, tous les autres travailleurs seront employés localement », mentionne T. D. Sivakumar.

Le premier responsable de l'institution bancaire dit connaître déjà le terrain pour être venu en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan. Il a même participé en 2025 à une réunion annuelle de la Banque africaine de développement (Bad) avec laquelle son entité collabore.

A cette rencontre d'envergure pour la Bad, l'Exim Bank dit avoir eu une session d'une demi-journée pour approfondir les discussions avec la Bad au sujet de la promotion du commerce entre l'Inde et l'Afrique.

En termes de réalisations soutenues par l'Exim Bank de l'Inde en Côte d'Ivoire, le directeur général a listé notamment l'établissement du Parc technologique Mahatma Gandhi de Grand-Bassam, dans le cadre de l"implémentation du projet de Zone franche de la biotechnologie, des technologies de l'information et de la communication (Zbtic).

Un appui de l'Inde qui s'est traduit tant financier que technique. D'où l'érection d'un buste du célébrissime Mahatma Gandhi, apôtre de paix, à l'intérieur du parc.

Il est bon de souligner que cette banque d'Import-Export qui est détenue à 100% par le gouvernement indien a été ouverte en 1982. Elle soutient les activités commerciales en Inde et dans plusieurs pays dans le monde.