Cote d'Ivoire: 'Cocoaperation' - Un partenariat gagnant pour des revenus durables des producteurs de cacao

L'atelier de restitution et de clôture du programme COCOAPERATION, organisé le mardi 20 janvier 2026 à Abidjan-Plateau, a réuni les principaux acteurs de la filière cacao autour d'un bilan jugé très positif. Initié par l'IDH, en partenariat avec le Conseil du Café-Cacao (CCC) et soutenu par l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, ce programme a permis des avancées notables dans l'amélioration durable des revenus des producteurs.

À l'ouverture de la rencontre, Stéphanie Kadio, Directrice Pays d'IDH Côte d'Ivoire, a rappelé la vision ambitieuse de COCOAPERATION, qui vise à réduire durablement l'écart de revenus décents pour les producteurs ivoiriens. Elle a mis en avant la solidité du partenariat, associant le CCC, l'appui financier de l'ambassade néerlandaise, des acteurs privés tels que Cargill et Sucden, ainsi que des institutions financières comme Advans, Baobab et MIFAR.

L'objectif principal du programme était d'identifier et de renforcer des leviers concrets pour améliorer durablement les revenus, en rapprochant les producteurs des services financiers et en favorisant leur inclusion financière. Le bilan chiffré illustre l'ampleur de l'impact : plus de 450 associations villageoises d'épargne et de crédit, 65 000 producteurs et 120 coopératives ont été impliqués. Au total, 20 milliards de francs CFA ont été mobilisés, dont 5 milliards sous forme de prêts directs. Pour Stéphanie Kadio, ces résultats appellent à poursuivre la dynamique au-delà de la clôture officielle.

Prenant la parole, Matthijs Van Eeuwen, chef adjoint de l'Ambassade des Pays-Bas, a salué une initiative innovante et exemplaire. Il a insisté sur la nécessité d'une coopération inclusive, centrée sur le producteur et son ménage, et sur l'importance de la collaboration entre tous les acteurs de la chaîne de valeur. Les Pays-Bas, premier importateur mondial de cacao, ont contribué à hauteur de 1,5 million d'euros au programme, réaffirmant ainsi leur engagement aux côtés de la Côte d'Ivoire.

Regina Kra, représentante du CCC, a, pour sa part, réaffirmé la volonté de l'institution de bâtir une filière plus résiliente et inclusive. Elle a souligné le rôle central des coopératives, véritables plateformes de services pour les producteurs, et l'intérêt d'une approche intégrée combinant productivité agricole, inclusion financière, diversification des revenus et accès au marché.

En conclusion, tous les intervenants ont exprimé leur détermination à faire de COCOAPERATION non pas une fin, mais une base solide pour de futures initiatives. L'atelier a permis de capitaliser sur les acquis, de partager les enseignements clés et de renforcer le dialogue entre partenaires, dans la perspective de faire évoluer durablement et équitablement la filière cacao ivoirienne.