Afrique: Classement FIFA - Les Éléphants grimpent

Le premier de l'année, publié lundi dernier, a été favorable à plusieurs sélections africaines.

La Fifa a publié, lundi, le premier classement de l'année 2026 qui montre une progression de la Côte d'Ivoire, tant sur le continent que sur le plan mondial. Eliminés à l'étape des quarts de finale de la Can 2025 par les Pharaons d'Egypte, les Eléphants s'installent désormais à la 6e place africaine.

Ils progressent d'un rang par rapport au classement du 19 décembre dernier où ils occupaient la 7e place. La progression de la Côte d'Ivoire est plus significative sur le plan mondial. Le pays a gagné 5 places, en passant de la 42e à la 37e place mondiale.

Si aucune équipe n'est sortie du Top 10 africain, certaines ont, en revanche, régressé, quand d'autres ont progressé. Outre la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal, le Nigeria et le Cameroun ont largement tiré profit de la Can.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Toujours en tête sur le plan africain, malgré la finale perdue de la Can face au Sénégal, le Maroc fait un très bon saut sur le plan mondial en quittant la 11e place pour la 8e. Idem pour le Sénégal qui reste deuxième africain, mais qui devient 12e mondial. Les Lions de la Teranga occupaient la 19e place avant la Can 2025.

Parmi les meilleures progressions, il y a celle du Nigeria. Les Super Eagles, désormais 3e africain, passent de la 38e à la 26e place mondiale. Dixième africain avant la Can, le Cameroun passe à la 7e place et gravit 12 marches sur le plan mondial en quittant le 57e rang pour le 45e.

Les perdants du Top 10 africain sont l'Algérie qui passe de la 3e à la 4e place, l'Egypte de la 4e à la 5e, la Tunisie de la 6e à la 8e et le Mali de la 8e à la 10e place. Le prochain classement Fifa sera publié en avril.