Madagascar: Séminaire - All'Gen ou la performance par l'humain

Le développement personnel et professionnel prend un nouvel élan avec le séminaire All'Gen, prévu les 22 et 23 janvier à l'Espace L'Arancia, à Mandroseza. L'événement repose sur un principe clair : la performance passe d'abord par l'humain et la collaboration intergénérationnelle.

Derrière cette initiative, on retrouve Volatiana Razafitsambaina, 52 ans, coach certifiée et fondatrice d'Évasion Coaching. Son parcours atypique illustre parfaitement sa philosophie: après 22 ans dans l'informatique et une carrière au sein d'Orange, elle choisit de se tourner vers l'accompagnement humain.

De développeuse à consultante en développement professionnel et en recrutement, Volatiana Razafitsambaina a cultivé l'écoute, la compréhension des talents et la capacité à guider chacun vers ses objectifs. « Tout commence individuellement, par soi, mais un jeune seul ne peut pas réussir pleinement. Il a besoin de l'expérience et de la sagesse des autres générations», explique-t-elle.

Cette démarche est d'autant plus nécessaire que la jeunesse malgache fait face à des défis importants : selon Afrobarometer Round 10, 42 % des jeunes âgés de 18 à 35 ans sont sans emploi et en recherche active, bien plus que les générations précédentes, et 30 % estiment manquer de compétences adaptées au marché du travail. Par ailleurs, le taux de chômage des 15-24 ans est estimé à environ 5,4 %, un chiffre inférieur à la moyenne mondiale mais qui masque de fortes disparités et une part importante de sous-emploi informel.

Le séminaire All'Gen s'adresse à tous les profils: étudiants, salariés, jeunes entrepreneurs ou professionnels expérimentés. Pendant deux jours, les participants plongeront dans des sessions de mindset, des ateliers pratiques et des témoignages inspirants, visant à identifier leurs forces et à les mettre au service de projets ambitieux.

L'événement se distingue par son intergénérationnalité et sa diversité. On retrouvera des entrepreneurs jeunes comme Dylan Andriamandimbisoa, spécialiste en sport et nutrition, et des professionnels chevronnés tels que le Dr Olivier et Julia Razafitsambaina, fondateurs de la Clinique Saint Paul, ou Sakina Andriamandanina, experte-comptable. La dimension sociale est également mise en avant à travers des ONG locales comme Terre en mêlée et La Rue nous concerne, qui accompagnent les jeunes et les femmes à s'émanciper.

Au-delà des ateliers, le séminaire encourage le réseautage et la création de partenariats, permettant à chaque participant de rencontrer mentors et collaborateurs potentiels.

Ainsi, All'Gen démontre que miser sur l'humain, c'est investir dans le potentiel de chacun et créer les conditions pour performer durablement, tout en transformant l'économie et les entreprises de Madagascar. Et derrière cette vision, le portrait de Volatiana Razafitsambaina illustre que passion, expérience et audace peuvent changer la trajectoire d'une génération.