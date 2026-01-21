Afrique de l'Ouest: Les investisseurs du marché financier de l'UEMOA allouent 220 milliards FCFA à la Côte d'Ivoire

21 Janvier 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Afin de lui permettre de financer son budget 2026, les investisseurs du marché financier de l'UEMOA ont alloué à la Côte d'Ivoire le mardi 20 janvier 2026 la somme de 220 milliards FCFA au sortir de son émission de bons assimilables du trésor de 350 jours et d'obligations assimilables du trésor de 3, 5 et 7 ans.

La somme de 200 milliards FCFA était mise en adjudication. Les soumissions globales faite par les investisseurs se sont élevées à 419,114 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux de couverture du montant mis en adjudication de 209,56%. Le montant des soumissions retenu est 220 milliards FCFA (pris exclusivement sur les obligations) et celui rejeté 199,114 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux d'absorption de 52,49%.

Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,24% pour les obligations de 3 ans, 7,30% pour celles de 5 ans et 7,33% pour celles de 7 ans. Les autorités ivoiriennes comptent payer les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 5 janvier 2027. Pour les intérêts, le paiement se fera d'avance et précompté sur sa valeur nominale de ces bons.

L'émetteur promet également de rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 21 janvier 2029 pour celles de 3 ans, au 21 janvier 2031 pour celles de 5 ans et au 21 janvier 2033 pour celles de 7 ans. Le paiement des intérêts se fera par an sur la base d'un taux de 5,35% pour les obligations de 3 ans, 5,60% pour celles de 5 ans et 5,85% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

