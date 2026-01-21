Afrique: Quatre Sénégalais dans le onze type de la CAN 2025

Dakar — Quatre joueurs sénégalais, dont Sadio Mané, figurent dans l'équipe type de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, dont la liste a été publiée mercredi par la Confédération africaine de football (CAF).

Moussa Niakhaté, Idrissa Gana Guèye et Pape Guèye sont les trois autres joueurs sénégalais retenus dans ce classement. La sélection marocaine, finaliste de la compétition, place également quatre joueurs dans ce onze type, à savoir le gardien Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui et Brahim Díaz, peut-on lire sur les réseaux sociaux de la CAF. Troisième du tournoi continental, le Nigeria complète cette équipe type avec trois représentants : le défenseur central Calvin, le milieu de terrain Lookman et l'attaquant Osimhen.

Le Sénégal a remporté son deuxième trophée en Coupe d'Afrique des nations (CAN), dimanche, en venant à bout (1-0) du Maroc, le pays organisateur. La CAF avait désigné Sadio Mané meilleur joueur du tournoi. Les Marocains Yacine Bounou et Brahim Díaz ont été désignés respectivement meilleur gardien et meilleur buteur du tournoi.

Voici le onze type :

Bonou, Calvin, Moussa Niakhate, Mazraoui, Hakimi, Idrissa Gana Guèye, Pape Guèye, Lookman, Sadio Mané, Oshimen, Brahim Díaz.